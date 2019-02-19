Ломбардам придется получать лицензии на прием золота

19 февраля. FINMARKET.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила инициативу, обязывающуюи скупки получатьназолота и драгоценностей.

Как сообщил "Российской газете" член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель Ассоциации юристов России Владимир Груздев, сейчас в правительстве рассматривается вопрос создания ведомства, которое будет надзором за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней. Именно эта служба, в случае создания, и займется в том числе выдачей лицензий.

По прогнозам экспертов, с которыми пообщалась газета, если закон будет принят, то число мест, куда можно сдать фамильные драгоценности, значительно сократится. Скупок и ломбардов, работающих с золотом, в шаговой доступности уже не будет. Но зато в надежности оставшихся можно будет не сомневаться.

В прошлом году число различных скупок, принимающих драгоценности, резко выросло.

"По данным Минфина, за год количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся подобной деятельностью, увеличилось более чем на тысячу и составило в прошлом году 5635 лиц, - говорит В.Груздев. - Существенная часть лома цветных металлов аккумулируется в скупках, ломбардах, комиссионных. При этом нарушаются требования по экологической безопасности и обеспечению безопасности граждан, так как при переработке данных изделий применяются химически опасные вещества".

Кроме того, нередко через скупки легализуется контрабандный товар. Некоторые магазины предлагают услугу обмена ювелирных изделий. Между тем, отмечают эксперты, ювелирные изделия включены в список товаров, не подлежащих возврату.

Нередко в сомнительной конторе принимают или выдают такие украшения, у которых невозможно установить достоверность пробирного клейма и, следовательно, реальную стоимость.

Поэтому, как объясняет В.Груздев, законопроект предлагает отнести к лицензируемой деятельности переработку лома и отходов цветных металлов, скупку у физлиц ювелирных изделий, а также лома изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. А сам бизнес по скупке золота и бриллиантов будет поставлен под контроль.

Как отмечает адвокат Вячеслав Голенев, ломбарды принимают не только драгоценности, поэтому после принятия закона резкого сокращения ломбардов может и не произойти. По словам адвоката, инициатива предусматривает достаточно щадящий срок: у предпринимателей после принятия закона, если он будет принят, будет 1,5 года на оформление лицензии, только после этого времени ломбарды, не получившие лицензию на скупку золота, будут либо закрыты, либо перестанут принимать драгоценности.

В.Голенев напоминает, что деятельность ломбардов регулируется Гражданским кодексом и законом о ломбардах.

"Строго говоря, ломбард скупкой не является, - говорит Вячеслав Голенев. - Он выдает займы под залог ценных вещей, не только драгоценностей. Есть ломбарды, которые принимают шубы, автомобили, даже квартиры, многое другое. Есть ломбарды, специализирующиеся на антиквариате. Но самый ходовой товар для ломбардов, наверное, все-такии драгоценности. И многие относят в ломбард вещь вовсе не для того, чтобы потом выкупить. Поэтому неудивительно, что разработчики инициативы поставили ломбарды в один ряд со скупками".