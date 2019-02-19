Минтруд расширяет рекомендации по определению нуждаемости

19 февраля. FINMARKET.RU - Минтруд предлагает существенно расширить действующие рекомендации по определению индивидуальной потребности в социальных услугах. Ведомство опубликовало проект соответствующего приказа на портале правовых актов, он внесет изменения в приказ Минтруда от 30 июля 2014 года №500н "Об утверждении рекомендаций по определению индивидуальной потребности в социальных услугах получателей социальных услуг". Сейчас этот документ вместе с базовым законом о социальной защите населения и рядом других нормативных документов устанавливает основные требования к оказанию социальной помощи в пишет "Коммерсантъ"

Рекомендации ведомство предлагает дополнить положениями, по которым индивидуальную потребность в социальных услугах необходимо определять "исходя из принципа сохранения пребывания граждан, в том числе детей, в привычной благоприятной среде", а также "учитывать мнения недееспособных граждан". Кроме того, в документ предполагается включить рекомендации по детализированной оценке условий жизни граждан, она предполагает рассмотрение трудностей граждан в конкретных ситуациях — при самообслуживании, самостоятельном передвижении, обеспечении основных жизненных потребностей.

Собирать данные будут соцработники, они же должны будут составлять примерные характеристики видов соцпомощи, которые можно предложить нуждающимся или предоставить для ознакомления. При составлении индивидуальной программы соцработнику предлагается указывать формы социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия и сроки предоставления социальных услуг и мероприятия по социальному сопровождению. Индивидуальную потребность в социальных услугах получателя социальных услуг, признанного в установленном законом порядке недееспособным, рекомендуется устанавливать с учетом его мнения, а при невозможности установления его мнения — с учетом информации о его предпочтениях, полученной от его родителей, опекунов, иных лиц, оказывавших ему услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности.

Как отмечает "Ъ", инициатива Минтруда вписывается в общий вектор усилий правительства в сфере борьбы с бедностью: для снижения ее уровня в два раза к 2024 году