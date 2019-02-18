Сроки отключения горячей воды сократятся до трех дней

18 февраля. FINMARKET.RU - Уровень цифровизации российских городов постепенно растет. В процесс вовлекаются не только субъекты, но и госкорпорации и частный бизнес. Сегодня стоит задача создавать уже не отдельные, а формировать и претворять в жизнь концепцию "Умного города" — города будущего. О новых технологических решениях, таких как распознавание лиц и ситуаций, бронирование парковок и сокращение сроков отключения горячей воды, а также участии бизнеса в этих проектах рассказал "Известиям" в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи заместитель министра строительства иАндрей Чибис.

В частности, за счет новых решений планируется сократить сроки отключения горячей воды летом.

"В прошлом году мы экспериментировали с тремя городами. Брали пока не весь город, а большие микрорайоны. Были даже ситуации, где удалось сократить до трех дней. Это не потребовало миллиардных инвестиций, достаточно оказалось "умного" подхода с минимальными вложениями, смарт-решениями, которые позволяют и выручку сохранить, и людям комфорт обеспечить", - отметил Чибис.

Как отметил замминистра, "сейчас идет работа и по внедрению умных технологий в ЖКХ". Разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды. "В этом очень заинтересованы сами коммунальные компании. Все привыкли, что на две недели отключаем горячую воду. Но за это время коммунальные службы не получают плату и выручку за горячую воду, да и людям некомфортно", - сказал Чибис..