Пенсионный фонд может сменить свой статус

18 февраля. FINMARKET.RU - Пенсионный фонд России (ПФР) представит правительству предложения об изменении своего правового статуса к 1 апреля этого года, сообщил на инвестфоруме в Сочи главаАнтон Дроздов. "У нас есть два диаметрально противоположных мнения — это казенное учреждение со своими особенностями и некая форма негосударственного учреждения тоже со своими особенностями. Пока эти предложения не внесены, находятся на завершающей стадии, есть плюсы и минусы в обеих формах, их надо взвесить",— сказал глава фонда. По его словам, сейчас ПФР работает в статусе госучреждения, однако с 1990 года принимались различные документы, которые меняли функции фонда. "Конечно, это надо привести к единому знаменателю,— подчеркнул Антон Дроздов, отметив, что сам он заказенного учреждения.— Он лучше всего вписывается в бюджетное, налоговое и правовое законодательство, но надо прописать особенности, в том числе в вопросе управления средствами".

Ранее А.Дроздов заявлял, что на основе ПФР может быть создана публично-правовая компания (ППК), пишет "Коммерсант" . В этом случае у фондов появилась бы трехсторонняя структура управления с участием государства, профсоюзов и работодателей. В их совместном ведении могли бы находиться вопросы тарифной политики и объема страхового покрытия, сейчас социальные партнеры могут только критиковать эти решения, когда они уже приняты. Новый статус внебюджетных фондов также позволил бы уточнить и статус средств страховых взносов. Отраслевой закон о соцобеспечении трактует их как средства всех сторон социального партнерства, в то время как Бюджетный кодекс называет их собственностью государства. В пользу ППК ранее высказывался и Фонд социального страхования (ФСС): фонд обосновывал это возможностью последующего перехода на страховую модель формирования своих активов и обязательств.

Газета отмечает, что именно за статус казенного учреждения для ПФР выступала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, поскольку эта организационно-правовая форма предполагает существенную зависимость от федерального бюджета в формировании и расходовании средств.

В бюджете Пенсионного фонда до 40% занимают трансферты из бюджета на обеспечение различных социальных выплат нестрахового типа, в том числе на материнский капитал. Контроль над казенным учреждением заметно строже — его средства хранятся в казначействе, а аудит проводит Счетная палата.