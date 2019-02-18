Гонка цен на новые автомобили в России началась

18 февраля. FINMARKET.RU - С начала 2019 года практически все автопроизводители обновили ценники, объясняя это увеличением ставки НДС с 18% до 20%. В среднем колебаниене было драматичным и вполне соотносилось с ежегодной индексацией автопроизводителей на 2-3% в связи с инфляцией. Представители большинства крупных автокомпаний еще в конце прошлого года предупредили, что налоговые новации повлияют на рынок, но столь стремительного роста цен никто не предполагал. Оказалось, что неприятная для автолюбителей тенденция только начала набирать оборот, пишут "Известия".

Так, по данным аналитического агентства "Автостат", в январе компания Subaru повысила цены на все модели в среднем на 50-100 тыс. рублей, машины Datsun выросли в цене на 9-16 тыс. рублей, Cadillac - на 60-300 тыс. рублей, Porsche - на 186-648 тыс. рублей, Hyundai - на 8-65 тыс. рублей, Mitsubishi - на 20-64 тыс. рублей, "АвтоВАЗ" - на 15-25 тыс. рублей, Citroen - на 20-100 тыс. рублей, Peugeot - на 20-80 тыс. рублей, Renault - на 15-38 тыс. рублей, Lifan - на 30 тыс. рублей.

Видимо, главный тренд этого года - бюджетные модели перешагнули за психологически важную отметку в один миллион рублей. Так, "АвтоВАЗ" начал продажи седана Lada Vesta Sport со стартовой рекомендованной ценой в 1 млн 009 тыс. 900 рублей. Впервые в новейшей истории Волжского завода его машина преодолела этот порог. По данным "Автостата", седан Hyundai Solaris в максимальной комплектации уже стоит 999 тыс. рублей, а с дополнительным оснащением машина потянет на 1,1 млн рублей.

Нельзя сказать, что в 2018 году производители особо сдерживали рост цен. В сегменте массовых автомобилей в России за прошлый год было продано 1,52 млн (+14%) новых легковых машин, что составляет 91% от общего объема российского рынка. Несмотря на позитивную картину продаж, уже в прошлом году средневзвешенная цена новой массовой легковушки выросла на 10% до 1,19 млн рублей, средний чек за премиум автомобиль вырос на 5% до 4,08 млн рублей, сообщает "Автостат".

Причем в премиуме случаются более резкие скачки цен, нежели заявленные 5%. К примеру, предыдущее поколение BMW третьей серии в базовой версии в феврале 2018 года продавали за 1,89 млн рублей. Осенью поколение сменилось, и по ситуации на февраль 2019 года начальная комплектация "трешки" уже стоит от 2,58 млн рублей. Этот автомобиль более совершенный, в нем больше электроники. Тем не менее для потенциального клиента преграда на пути владения машиной выросла на 700 тыс. рублей.

"Мы видим продолжающееся падение российской валюты, которое вынуждает автопроизводителей выравнивать ценники в соответствии с динамикой курсов. Не в последнюю очередь на ценообразование влияет общий рост инфляции. Ну и, конечно, НДС на самом деле дает прибавку в цене автомобиля не 2%, как можно было ожидать. Возникает кумулятивный эффект от всей цепочки производства автомобиля, начиная от поставщиков автопроизводителей начальных уровней, заканчивая логистикой и дистрибуцией через дилера", - объясняет управляющий партнер консалтинговой компании EURussia Partners Сергей Бургазлиев.

"Рубль обесценился в два и более раза по отношению к доллару и евро относительно 2014 года. Соответственно, цены на, особенно те, что все еще импортируются, также выросли вдвое, а реальные зарплаты остались на прежнем уровне у тех, кто не потерял работу. Долгое время граждане России психологически не могли это принять, этим и объяснялось затяжное падение продаж. Сейчас уже многие люди свыклись с мыслью, что на прежний класс автомобиля им уже не стоит рассчитывать в ближайшее время, они постепенно переходят на более дешевые автомобили", - отмечает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.