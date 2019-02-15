Промпроизводство выросло в январе на 1,1%

В январе рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 1,1% после повышения на 2% в декабре. Аналитики ожидали замедления роста лишь до 1,6%. Рост стал минимальным с декабря 2017 года

15 февраля. FINMARKET.RU - В январе 2019 года промышленное производство в РФ увеличилось на 1,1% по сравнению с январем 2018 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В декабре производство в годовом выражении выросло на 2%. Рост стал минимальным с декабря 2017 года (тогда промышленность снизилась на 1,7%), после чего годовой рост по месяцам не опускался ниже 2%.

По сравнению с предыдущим месяцемупало на 21,5%.

Динамика показателей оказалась хуже прогнозов. Аналитики ожидали, что рост промпроизводства в РФ в январе составит 1,6%.

Ожидания по динамике промпроизводства в целом на 2019 год равняются 1,8% роста при официальном прогнозе в 2,4%.

С исключением сезонного и календарного факторов в январе 2019 года промпроизводство, по расчетам Росстата, увеличилось на 0,1% к предыдущему месяцу после повышения на 0,3% в декабре.

В сфере добычи полезных ископаемых в январе рост объема производства в годовом выражении замедлился до 4,8% после повышения на 6,3% в декабре. В обрабатывающих производствах промпроизводство снизилось на 1% после нулевого изменения месяцем ранее.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост составил 1,3%, в сфере водоснабжения и утилизации отходов снижение составило 2,8%.

Производство легковых автомобилей в РФ в январе снизилось в годовом выражении на 0,1% - до 113 тыс. По отношению к предыдущему месяцу выпуск упал на 9,8%

Выпуск автобусов поднялся за январь упал на 87% - до 450 шт.

Производство грузовиков снизилось на 75% в годовом выражении составило 4,1 тыс. машин.

В январе 2019 года объем добычи нефти, включая газовый конденсат, вырос на 3,1% по сравнению с январем 2018 года и составил 47,8 млн тонн.

Добыча газа увеличилась на 2,5% - до 59,3 млрд кубометров.

Добыча угля повысилась на 4,6% и составила 36,2 млн тонн.

Производство бензина увеличилось на 3,2% - до 3,4 млн тонн.