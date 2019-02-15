Доходы от платных медуслуг замедлят рост

15 февраля. FINMARKET.RU - В 2019 году рост доходов от платных услуг госбольниц может замедлиться, ожидают представители системы здравоохранения. Между тем последние 2 года этот показатель быстро увеличивался.

Согласно данным аналитического центра Vademecum, совокупная100 крупнейших государственных медучреждений третьего уровня (имеют в своей структуре подразделения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь) от оказания платных услуг показывает заметный рост. В качестве примера центр приводит данные за 2017 год, когда эта сумма выросла на 13% - до 16,3 млрд руб. В структуре общих доходов госбольниц коммерческая деятельность достигла 7%, пишет "Коммерсант" ..

В Vademecum уточнили, что вынуждены оперировать данными Федерального казначействаза 2017 год, так как сведения за 2018 год пока недоступны. По темпам роста доходов от коммерческих услуг госклиники приблизились к показателям частных медучреждений (совокупная выручка 100 крупнейших таких клиник за тот же период выросла на 19% - до 117,4 млрд руб.).

Как считает замдиректора Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Фарит Кадыров, темпы роста выручки государственных медучреждений от коммерческих услуг были примерно на уровне 2017 года. Он связывает бурный рост доходов от платных услуг госбольниц с необходимостью выполнения майских указов Владимира Путина 2012 года, по которым к 2018 году зарплаты врачей должны составлять 200% от средней по региону, где они работают. Уровень зарплаты обеспечивается в том числе благодаря коммерческим поступлениям в бюджеты учреждений, поясняет он.

Представитель ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н.Блохина" Минздрава считает, что показатели 2018 года по динамике роста выручки от платных услуг будут даже выше, чем годом ранее. Дело в том, что, по его информации, целевые показатели по повышению зарплат медикам в рамках майских указов так и не были достигнуты.

В исследовании Vademecum говорится, что добиться роста коммерческой выручки госбольницам удалось за счет желания пациентов экономить, что вынуждало их переходить из частных клиник в государственные. Еще один канал денежных поступлений для госсектора - оказание услуг в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС), отмечается в исследовании. В 2018 году госбольницы развивали это направление.

Однако в этом году, полагает Ф.Кадыров, динамика роста выручки госклиник от коммерческих услуг будет замедляться из-за отсутствия столь жесткой необходимости дальнейшего увеличения зарплат медиков. Кроме того, добавляет глава департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин, рост доходов от платных услуг госбольниц ограничивают финансовые возможности населения. По данным Росстата, доходы граждан падают пятый год подряд, снижение в 2018 году составило 0,2%.