"Дачная амнистия" завершилась раньше срока

15 февраля. FINMARKET.RU - У владельцев земельных участков, на которых построены незарегистрированные коттеджи и загородные домики, осталось совсем мало времени, чтобы в упрощенном порядке оформить все необходимые документы. Сделать это можно до 1 марта нынешнего года, а далее процедура изменится.

В интервью "Российской газете" гендиректор Московского областного БТИ Александр Беднягин напомнил, что впервые "дачная амнистия" была объявлена в 2006 году, потом неоднократно продлевалась.

"Последний раз, действительно, до 1 марта 2020 года. Но она прекратила свое существование еще 4 августа прошлого года, когда изменился весь порядок оформления строительства домов", - сказал А.Беднягин.

Он отметил, что с 4 августа 2018 года прежние нормы, т.е. упрощенный порядок оформления прав граждан на объекты недвижимого имущества, прекратили свое действие, в том числе и для дач.

Так, введен единый уведомительный порядок строительства и оформления в собственность домов, расположенных на землях для индивидуального жилищного строительства, и домов, находящихся в садоводческих и дачных товариществах. И до 1 марта 2019 года действует переходный период.

Как сказал А.Беднягин, после 1 марта будет действовать уведомительный порядок, согласно которому необходима подача уведомления о планируемом строительстве дома в местную администрацию. После проверки параметров планируемой постройки администрация муниципалитета выдает уведомление о соответствии и застройщик (гражданин) приступает к строительству. А после окончания строительства собственник земельного участка заказывает технический план у кадастрового инженера и направляет его также в администрацию вместе с уведомлением о завершении строительства.

По словам А.Беднягина, проблемы с получением уведомлений могут возникнуть у тех владельцев земельных участков, которые возвели дома с нарушением установленных градостроительных норм и правил.

Он также отметил, что нужно не только заявить о своем намерении начать стройку, но и дождаться ответ администрации: "Желательно дождаться. Важно понимать, что если предоставленные вами параметры строительства войдут в противоречие с нормами и правилами, не только вам придет уведомление о несоответствии. Оно направляется в органы строительного и земельного надзора. Это означает, что участок попал в список тех, кого будут проверять на незаконные действия".

А.Беднягин подтвердил, что стройку надо завершить в течение 10 лет, так как автоматически уведомление не продлевается. "Придется заново проходить всю процедуру. 10 лет - большой срок, по земле могут произойти какие-то изменения", - сказал он.

Отвечая на вопрос о "земельной амнистии", гендиректор МособлБТИ заявил: "При оформлении земли мы отталкиваемся от 30 октября 2001 года. Эта дата вступления в действие Земельного кодекса. Поэтому те земельные участки, которые граждане получили, можно оформить в упрощенном порядке, и срок его действия не ограничен". Как сказал А.Беднягин, "что касается земли, полученной до вступления в силу Земельного кодекса", то "земельная амнистия" сохраняется. А что касается иных земельных участков, то они оформляются в общем порядке, описанном в Земельном кодексе.

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается продлить "дачную амнистию" еще на год, то есть до 1 марта 2020 года. И Московское областное БТИ также считает необходимым продление срока упрощенного порядка. Хотя бы до осени 2019 года, до закрытия дачного сезона.

"С учетом специфики кадастровых работ, - отмечает гендиректор МособлБТИ А.Беднягин, - необходимых для оформления дома, подготовка технического плана в зимний период требует больше времени, а в ряде случаев невозможна из-за отсутствия доступа на земельный участок".

По словам А.Беднягина, разумное продление упрощенного порядка до осени 2019 года позволит большинству граждан оформить свои постройки.