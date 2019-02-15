Гражданам разрешат покупать драгметаллы на ИИС

15 февраля. FINMARKET.RU - Экономические ведомства готовят комплекс мер по развитию организованных торгов на товарных рынках. "Дорожная карта" мероприятий,разработанная Федеральной антимонопольной службой (ФАС), содержит, в частности, план по развитию рынка драгоценных металлов. В качестве одной из мер, призванной увеличить ликвидность биржевого рынка драгметаллов, предлагается привлечь на него широкую розницу путем предоставления возможности учета этого товара на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС), пишет "Коммерсант"

Ответственными исполнителями в этой части являются Минфин, Минэкономики, ФАС, ФСБ и ЦБ. В ФАС сообщили, что надеются утвердить план мероприятий до конца первого квартала. В ЦБ пояснили, что речь идет о внесении изменений в закон "О рынке ценных бумаг", поскольку в настоящее время, согласно данному закону, на ИИС могут учитываться только денежные средства и ценные бумаги. Соответствующие поправки включены в законопроект, который был направлен в Госдуму в конце прошлого года. "В международной практике драгметаллы традиционно рассматриваются в качестве консервативного инструмента инвестирования. Объемы таких инвестиций, в свою очередь, занимают существенную долю в формировании спроса на драгметаллы, часть из которого может быть удовлетворена через биржевые торги",- поясняют в ЦБ.

В настоящее время частные инвесторы могут приобретать физическоев виде слитков или монет. Учет драгметаллов осуществляется и на обезличенных металлических счетах (ОМС) - как при покупке в банке, так и на биржевом спотовом рынке. Однако объем и ликвидность биржевого рынка невелика: количество сделок за день редко превышают десяток, а дневные обороты - 100 млн руб. "ОМС не входят в систему страхования вкладов, а при покупке слитков начисляется НДС",- напоминает вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский. Кроме того, в розницу доступны биржевые инструменты - фьючерсы на драгметаллы и "золотые" ETF, которые можно учитывать и на ИИС.

Однако крупные розничные брокеры видят потенциал и в спотовом золоте.