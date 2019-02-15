Инвесторам, готовым поддержать проекты на ранних этапах развития, готовят льготы

15 февраля. FINMARKET.RU - В Минфине предлагают в качестве господдержки бизнес-ангелов компенсировать им затраты на уплату налогов на доходы, полученные от инвестиций в инновационные стартапы, говорится в законопроекте "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ".

Понятие бизнес-ангела вводят в российское законодательство впервые. В документе он определяется как физическое лицо, осуществляющее венчурные инвестиции в высокотехнологичные компании на ранних этапах их развития, а также обеспечивающее им комплексную поддержку, в том числе сопровождение и экспертное содействие, пишут "Известия".

В Российской венчурной компании (РВК, госкорпорация, созданная для поддержки венчурных инвесторов, в том числе бизнес-ангелов) подчеркнули важность оперативного появления налоговых преференций в законодательстве. По словам инвестиционного директора РВК Алексея Басова, они служат фундаментом инвестиционного процесса, без которого другие игроки, в том числе фонды и корпорации, не смогли бы функционировать эффективно.

О значимости разработки дополнительных мер поддержки бизнес-ангелов говорил и президент Владимир Путин, общаясь с предпринимателями на форуме "Деловой России". Появление льготных налоговых режимов для таких инвесторов, а также механизмов их защиты запланировано на 2019 год нацпроектом "Цифровая экономика" и стратегией РВК до 2030 года.

Возмещение НДФЛ бизнес-ангела от успешного стартапа будет компенсировать ему убытки от вложений в неудавшиеся, отметил венчурный инвестор и исполнительный директор компании "Венчурный Акселератор" Александр Румянцев. Президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов Виталий Полехин добавил, что аналогичные механизмы действуют, например, в Китае, где государство напрямую компенсирует инвестору убытки от неудачных вложений.

Предлагаемая мера снижает угрозы для бизнес-ангелов, благодаря чему они станут больше инвестировать в наиболее рискованные, но и одновременно наиболее инновационные предприятия, полагает эксперт. Сейчас профессиональные частные инвесторы обходят такие стартапы стороной, предпочитая вкладывать в более понятные предприятия. В целом, по словам обоих экспертов, 80% молодых компаний, в которые вкладывают бизнес-ангелы, закрываются.

По оценке РВК, в 2018 году состоялось 34 сделки с участием бизнес-ангелов общей стоимостью 1,9 млрд рублей. Впрочем, в госкорпорации отметили, что это самый закрытый сегмент рынка, поэтому в поле зрения попадает далеко не все.

По мнению участников рынка количество известных сделок, состоявшихся в прошлом году, - 150-200. Оценить их объем в денежном выражении довольно сложно, так как большинство бизнес-ангелов не афишируют свои вложения, говорит А.Румянцев. По его словам, традиционно частное лицо инвестирует в стартап от 3 млн рублей. В ближайшие три года рынок ангельских инвестиций может вырасти по крайней мере в 10 раз - с 200 примерно до 2 тыс. сделок, полагает венчурный инвестор и владелец "КиберРоссия.рф" Роман Поволоцкий. По его мнению, это должно произойти благодаря ожидаемому всплеску спроса на технологии со стороны крупных корпораций.