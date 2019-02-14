В России считают, что эффект от новых санкций будет гораздо меньше, чем в 2014 г.

Эффект от новых санкций в отношении России будет гораздо меньше, чем в 2014 г., считают в ЦБ РФ. В Минфине заявляют, что РФ готова помочь банкам в случае санкций

14 февраля. FINMARKET.RU - Россия готова отреагировать на новые, если они будут введены, в том числе - поддержать госбанки, если ограничения распространятся на них, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах форума в Сочи.

"Мы уже проходили несколько этапов таких санкций. Конечно, все они неприятны, но с другой стороны, мы создали необходимую базу для того, чтобы иметь возможность реагировать на них, быть готовыми", - сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать новый санкционный законопроект американских сенаторов.

"Если речь идет о долге (суверенном долге РФ), я уже неоднократно говорил, что в первую очередь, действительно, мы видим обратный интерес к нашему долгу со стороны иностранных инвесторов. Это в первую очередь ударит по иностранцам. Сами себе в ногу выстрелят", - отметил А.Силуанов.

В среду на двух аукционах ОФЗ Минфин на фоне возвращения нерезидентов на рынок госдолга (в январе, по данным ЦБ, они приобрели бумаги на 55 млрд рублей - максимум за год) разместил облигации на 42 млрд рублей. Первый аукцион стал рекордным по объему за 9 лет.

По словам А.Силуанова, доля нерезидентов в ОФЗ увеличилась. "Там было 25%, сейчас подросла (доля), видите, аукционы - большая часть участников нерезиденты", - сказал он.

Что касается санкций в отношении российских банков, возможность которых также предусмотрена законопроектом, то, по словам А.Силуанова, инструменты для реагирования на такие риски уже созданы.

"Если речь идет о банках, то мы с ЦБ создали необходимые буферы, возможности реагирования на такого рода ограничения. Здесь и ликвидность, и поддержка государственная таких банков с тем, чтобы ни в коем случае не пострадали вкладчики, с тем, чтобы осуществлялись расчеты в этих банках. Не в первый раз уже реагируем", - сказал он.

Эффект от новых санкций в отношении РФ в случае их принятия будет гораздо меньше, чем в 2014 году, считает первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

"Даже если законы какие-то по санкциям будут приняты, у нас уже достаточно большой опыт работы в условиях санкций. Мы гораздо более независимы в области финансового рынка, чем другие страны. Эффект, который эти санкции оказывали в 2014 году и сейчас, он будет сейчас гораздо меньше", - сказал С.Швецов журналистам в кулуарах форума в Сочи.

Первый зампред ЦБ не стал оценивать вероятность принятия нового законопроекта по новым антироссийским санкциям, представленного группой сенаторов

"Я пытаюсь вам объяснить свою позицию. Когда мы смотрим телевизор и выступают наши депутаты, мы знаем от каждого, что можно ждать, и слова какого превратятся в законы, а слова какого не превратятся в законы. Вот я не ориентируюсь в американской политике в такой же степени, чтобы вам сказать, что эта группа депутатов, которая что-то там внесла, она вообще пиарится перед своим электоратом, или действительно это какие-то действия, которые приведут к появлению тех или иных ограничений", - заявил С.Швецов.

США не стоит тешить себя амбициозными планами о том, что новыми санкциями они смогут остановить промышленное развитие других стран, сообщил журналистам глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"Я не думаю, что есть такие державы, которые могут просто остановить развитие промышленности той или иной страны. Это, во-первых, глупо, во-вторых, не надо себя тешить амбициозными планами, они заблуждаются", - сказал он.

По словам министра, никакие санкции не заставят, например, Китай, отказаться от покупки дешевого сырья.

"Алексей Борисович (Миллер) часто говорит, что газ сначала надо продать, а потом добыть. Такая же ситуация со сжиженным природным газом и другим сырьем. Сначала - рынок. Когда мы реализовывали "Ямал СПГ", вы знаете, что практически все было законтрактовано и продано. Под эти контракты брались обязательства и выделялись деньги. Здесь то же самое, я думаю все риски, связанные с рынком оцениваются. Арктический СПГ будет очень долго востребован в мире, потому что он находится в естественном природном морозильнике", - сказал он.

России еще предстоит изучить влияние новых санкций, предложенных сенаторами США, на российскую нефтегазовую отрасль, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак. "Посмотрим, изучим, у меня пока нет никакой информации", - сказал он.

Группа сенаторов США представила в среду законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также за связанные с украинским кризисом события.

Список санкций, предлагаемых сенаторами, разбит на две части. Первая предполагает санкции в ответ на вмешательство России "в демократические институты за границей". В частности, они предлагают ввести санкции против "российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах". Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты (сжиженный природный газ) за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.