Производительность труда: попробовали - получается

14 февраля. FINMARKET.RU - Около 70% пилотных предприятий, принявших участие в нацпроекте по производительности труда, продемонстрировали рост производительности более чем на 10%, заявил глава МинэкономразвитияМаксим Орешкин, выступая на сессии "Конкурентоспособность регионов через рост производительности труда: как вовлечь, управлять, мотивировать?" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Это один из немногих проектов, который уже сейчас может демонстрировать наглядный результат. Он начался чуть раньше - мы начали его в форме приоритетного проекта, и уже за 2018 год мы можем подводить итоги. По тем предприятиям, которые вошли в проект в конце 2017 - начале 2018 года, видим, что 69% этих предприятий продемонстрировали рост производительности труда более чем на 10%. По выборке предприятий - предприятия первой волны рост выручки - 13%, рост налоговых поступлений - 19%. Это означает, что этот проект самоокупаемый", - сказал министр.

Он отметил, что затраты государства на проект меньше, чем рост налоговых поступлений от предприятий-участников.

"Мы сейчас находимся в ситуации, когда у нас дефицит качественной занятости в стране. То, что мы видим по предприятиям - когда они становятся более эффективными, они не только высвобождают занятость, но и начинают искать себе новых сотрудников, потому что увеличение конкурентоспособности сразу открывает для них новые ниши, позволяет не только повышать заработную плату, но и нанимать больше людей", - заявил министр.

Он напомнил, что третья часть нацпроекта направлена на обеспечение занятости. "Пока она (третья часть проекта) не сталкивается с тем, что есть какое-то гигантское высвобождение сотрудников на тех предприятиях, с которыми проект начинает работать", - отметил М.Орешкин.