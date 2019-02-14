Мошенники активизируются в праздники

14 февраля. FINMARKET.RU -особенно активизируются во время праздников и могут иногда заработать столько, что потом можно и не работать, пишет "Коммерсант" .со ссылкой на экспертов. Мошенники в рассылаемых письмах предлагают купить подарки к празднику.

Так, по данным "Лаборатории Касперского", накануне Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, выросла фишинговая активность злоумышленников по сравнению с прошлым годом: с 11 по 12 февраля 2019 года число попыток переходов по фишинговым ссылкам увеличилось с 2 млн до 4,3 млн по сравнению с этими же днями в 2018 году.

В рунете объем фишинга вырос приблизительно в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом - с 396 тыс. зафиксированных попыток перехода на поддельные веб-страницы до 476 тыс. В России с 10 февраля 2019 года количество попыток перехода пользователей на фишинговые сайты увеличивалось ежедневно в среднем на 30-50% по сравнению с данными на конец января-начало февраля, говорит старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Андрей Костин.

Наибольшей популярностью у мошенников в этот период пользуются предложения, где можно заказать подарок близкому человеку или приобрести медицинские препараты.

При попытке купить товар на фишинговом сайте платежные данные пользователя попадают в руки злоумышленников. "Они всегда эксплуатируют наиболее горячими темами в своих интересах - будь то крупное спортивное событие, экономический кризис или популярный праздник. Им нужен лишь предлог, чтобы зацепиться за эмоции людей",- отмечает А.Костин.

Начальник отдела консалтинга центра информбезопасности компании "Инфосистемы Джет" Павел Волчков подтверждает, что у хакеров впоявляется дополнительная возможность заманить человека, ищущего подарки, специальными промокодами и скидками.

Как говорит технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков, мошенник во время праздников может иногда заработать столько, что в остальные дни можно не работать. То, что число таких случаев за год выросло в 2 раза, связано с тем, что методы фишинга становятся все более изощренными, в то время как уровень кибербезопасности организаций и грамотности населения растет не так быстро, поясняет эксперт.

Мошенники, как правило, копируют интернет-магазины - например, на почту пользователю приходит анонс предпраздничной распродажи с приглашением перейти на сайт, практически неотличимый от известной торговой площадки. "Далее жертве предлагается ввести личные данные: логин, пароль, номер банковской карты. С мобильными приложениями действует схожая схема: пользователь устанавливает фальшивое приложение, и программа запрашивает доступ к персональным данным", - рассказывают в пресс-службе ESET Russia.

В "Лаборатории Касперского" напоминают, что пользователям не стоит открывать вложения и переходить по ссылкам в подозрительных письмах, а также оставлять личные данные на страницах, в легитимности которых они не уверены.