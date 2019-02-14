.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
14 февраля 2019 года 09:59
В России можно ожидать увеличения профицита бензина
|0
Егор Алеев/ТАСС
14 февраля. FINMARKET.RU - В России сформировался значительный профицит мощностей по выпуску бензина, пишут "Ведомости", ссылаясь на презентацию Argus Consulting "Нефтепереработка РФ в 2019 г.: Ожидания и перспективы". В 2018 г. после запуска новых установок на "Танеко" и Антипинском НПЗ мощности по производству бензина увеличились почти на 2 млн т, указывают эксперты. Но из-за того что внутренний спрос на бензин растет медленно, а на экспортных рынках усиливается конкуренция, производителям придется решать новую задачу – искать эффективные каналы сбыта, указывают эксперты Argus Consulting. По данным Минэнерго, в прошлом году производство бензина выросло на 200 000 т до 39,4 млн, экспорт сократился на 100 000 т до 4 млн по отношению к 2017 г. Поэтому эксперты Argus Consulting не прогнозируют существенного роста выпуска и экспорта бензина в 2019 г. "Мы ожидаем умеренный рост выпуска бензина в России, по мере того как компании будут находить рынки сбыта", – говорит старший аналитик Argus Consulting Сергей Агибалов. По его словам, на внутреннем рынке будет ужесточаться конкуренция. В то же время экспортные возможности заводов ограничены из-за недостатка перевалочных мощностей светлых нефтепродуктов в северо-западных и южных портах России. А увеличение производства бензина в Казахстане уже привело к вытеснению части российского бензина с премиального рынка Центральной Азии и этот тренд продолжится в 2019 г., считают эксперты Argus Consulting.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.