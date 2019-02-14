Банки смогут регистрировать самозанятых

14 февраля. FINMARKET.RU - Российскиеначали борьбу за самозанятых. Речь идет о регистрации самозанятых через удаленные каналы, учете чеков от клиентов и контроле за тем, сколько налогов уплачено, рассказали "Известиям" в банках.

Для самозанятых крупные банки готовят к запуску спецпредложения: сервисы для простой регистрации своего дела прямо в мобильном приложении финансовой организации, ежедневных расчетов и учета уплаченных налогов. Всё это должно стимулировать клиентов выйти из тени без сложных бюрократических процедур.

Так, Сбербанк планирует предложить простую регистрацию деятельности, услугу "автоплатеж" для перечисления налогов и сервис для работы с чеками, рассказал "Известиям" директор дивизиона "Малый и микробизнес" банка Александр Белокопытов. По закону специальный счет самозанятому для работы не нужен, поэтому Сбербанк позволит принимать платежи на один из существующих у клиента или завести для этого виртуальную карту, пояснил А.Белокопытов. Запуск проекта планируется в 1-м квартале, добавил он.

Совкомбанк предложит самозанятым регистрацию через свою систему дистанционного обслуживания, а уже затем - специализированную линейку продуктов, отметил зампред правления кредитной организации Алексей Панферов.

Тинькофф Банк работает над функционалом для упрощенного учета уплаченных сборов - планируется, что сервис позволит видеть доход в налогооблагаемой базе, а по итогам каждого месяца получать информацию о том, сколько нужно заплатить в бюджет, отметили в кредитной организации.

"Восточный" также работает над спецпредложением - пакетом рассчетно-кассового обслуживания, где самозанятый сможет выбрать размер комиссии в зависимости от нужных услуг, добавила директор департамента развития продуктов и процессов МСБ банка Анна Ермолаева.

Встать на учет в ФНС в ближайшее время можно будет и через мобильное приложение Альфа-банка, рассказали там "Известиям". Банк планирует предлагать самозанятым кредитные и инвестиционно-страховые продукты.

Как пояснили газете в ФНС, банки могут интегрировать свои сервисы с функционалом мобильного приложения "Мой налог" через открытый API (Application Programming Interface). Он охватывает весь перечень услуг: пользователь программного продукта кредитной организации может применять специальный режим "Налог на профессиональный доход", в том числе вести учет поступлений и уплачивать налоги без использования мобильного приложения ФНС, добавили в службе. Однако банк должен удовлетворять ряду требований: иметь круглосуточную службу техподдержки для налогоплательщиков и обеспечивать бесперебойность обработки данных.

Специальный налоговый режим для самозанятых появился 1 января этого года, и пока он работает в пилотном режиме в четырех регионах - в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Пока на учет встали 20 тыс. человек, говорил ранее "Известиям" президент "Опоры России" Александр Калинин. Ожидается, что к концу этого года цифра вырастет до 200 тыс., а к 2024 году - до 2,4 млн человек, добавил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дайнека.

Всего самозанятых может быть 5-6 млн, считает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. Фактически их может быть и до 10 млн, если учесть тех, для кого хобби является источником дополнительного дохода, полагает С.Дайнека. По оценке Т.Нигматуллина, потенциальные доходы самозанятых достигают 1-1,5 трлн рублей ежегодно. А значит, речь идет о сотнях миллиардов рублей дополнительных поступлений в бюджет в виде налогов, добавил С.Дайнека.