Компаниям придется оплачивать запросы данных из цифровых профилей граждан

14 февраля. FINMARKET.RU - Компании будут оплачивать некоторыеданных о людях из их будущих цифровых профилей. Цифровой профиль - это набор юридически значимых электронных документов и актуальных данных из государственных информационных систем (ГИС).

Предложение о платных запросах данных содержится в законопроекте Минкомсвязи, который обсуждала рабочая группа по нормативному регулированию АНО "Цифровая экономика" (АНО ЦЭ), пишут "Ведомости"

Представитель АНО ЦЭ подтвердил обсуждение законопроекта, один из участников рабочей группы заверил, что он содержал положение о возмездном доступе. Законопроект содержит похожие формулировки, заявил представитель министерства Евгений Новиков.

Цифровой профиль должен предоставить бизнесу достоверныео людях и - с согласия владельца - позволить их использовать, например, при покупках или получении кредита, рассказывал ранее представитель ЦБ, это существенно снизит операционные расходы бизнеса, аполучат услугу быстрее и дешевле. Госуслуги тоже должны стать проще, говорилось в проекте концепции, к примеру, незадолго до истечения срока действия документа цифровой профиль напомнит об этом и предложит заявку на новый.

Разработчики концепции еще обсуждают условия коммерческого предоставления данных, рассказывает представитель "Ростелекома". А вот сценарии безвозмездного использования системы уже описаны в концепции, уточняет он. Платное или бесплатное использование инфраструктуры цифрового профиля будет зависеть от субъекта, который запрашивает информацию, его целей и самих запрашиваемых данных, говорит представитель ЦБ.

Если данные человека нужны компании, чтобы оказать ему исключительно коммерческую услугу, то она должна оплатить запрос к цифровому профилю, рассуждает участник рабочей группы при АНО ЦЭ. Эксперты АНО ЦЭ предложили уточнить, что компании смогут бесплатно запрашивать информацию, в случае если эта информация требуется от них по какому-либо закону - например, по закону о борьбе с отмыванием денег для банков или по закону о связи для операторов.

Сама по себе организация удобного доступа к ГИС не повод начать взимать плату за предоставление данных, уверен представитель Сбербанка. Денег стоит лишь улучшение качества и объема актуальных и юридически значимых данных, категоричен он.

Несколько российских банков начнут тестировать цифровой профиль уже в сентябре этого года, сообщала в конце января первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Представители Сбербанка и ВТБ подтвердили "Ведомостям", что планируют участвовать в тестировании.