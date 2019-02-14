В России проведут эксперимент по электронному кадровому документообороту

14 февраля. FINMARKET.RU -России намерен провести эксперимент по электронному кадровому документообороту.

Цель законопроекта, описывающего правила проведения эксперимента, - "отработка механизмов ведения в организации документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе", а ожидаемый результат - предложения по изменению трудового законодательства.

Эксперимент продлится с января 2020 года по январь 2022 года. В Минтруде рассчитывают, что за это время в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" будут решены вопросы обеспечения сохранности электронных документов и применения для этого отечественных программ и оборудования, пишет "Коммерсант"

Перечень добровольных участников эксперимента (около 10 организаций) определит правительство, а виды электронных кадровых документов и электронной подписи, применяемой при их ведении (за исключением трудового и ученического договоров, а также договора о матответственности - для них потребуется только усиленная квалифицированная подпись) они определят сами. При этом факт проведения эксперимента и соответствующие договоренности должны быть отражены в коллективном договоре или соглашении с работником. На участников эксперимента лягут и все расходы, включая траты на обеспечение работников электронными подписями. К тому же работодатели обязаны будут в трехдневный срок выдать работнику по его заявлению все документы в бумажном или электронном виде по его желанию. Контрольно-надзорным органам работодатель сможет предоставлять сведения в электронном виде.

Ранее в Минтруде настаивали на необходимости сохранить бумажные трудовые книжки до 2027 года, а бизнес выступал за их скорейшую отмену.

Так, бизнес-сообщество в лице рабочей группы по трудовому законодательству АНО "Цифровая экономика" предлагало сделать это одномоментно с 2020 года, ссылаясь на многомиллиардные бюрократические расходы. Минтруд же настаивал на старте реформы с 2021 года с шестилетним переходным периодом, во время которого за работодателем сохранялась обязанность параллельного ведения бумажных и электронных книжек,- а полный переход на электронный кадровый учет предлагал отложить до решения вопроса правового регулирования цифровой экономики.

Идея электронного кадрового документооборота была включена в программу "Цифровая экономика" в конце 2017 года наряду с электронными трудовыми книжками, пояснил "Ъ" директор по направлению "нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов. "Такой шаг - неизбежность, и дело только в сроке перехода. Бизнес выступает за более быстрый переход, чем обозначено в инициативе Минтруда, притом что в целом эксперимент безусловно поддерживает", - отметил он.