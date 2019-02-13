Ломбарды переходят на безналичную выдачу займов

13 февраля. FINMARKET.RU - Ломбардное сообщество реализует проект, позволяющий участникам рынка отказаться от наличных. Деньги заемщик получает на карту, погасить заем можно через сайт ломбарда. Схема позволяет почти полностью отказаться от дорогостоящей для ломбардов инкассации и снять вопросы о прозрачности операций.

На сайте Национального объединения ломбардов размещена информация о специальной карте для ломбардов. Данный продукт реализуется сервисом Lombard Payments (компания "Т-Мобайл"), который выступает платежным агентом между ломбардом и банком. Как пояснили в компании, данный сервис позволяет ломбардам почти полностью отказаться от наличных. Он предусматривает возможность безналичной выдачи займа на существующую карту клиента или бесплатную для клиента предоплаченную карту от банка "Русский стандарт". Погашение займа возможно также организовать безналично через сайт ломбарда с помощью интернет-эквайринга банка "Открытие", пишет "Коммерсант"

Сервис реализован в декабре 2018 года, и сейчас идет процедура запуска продукта в ряде крупных сетей, которые объединяют более 300 ломбардов, пояснил гендиректор "Т-Мобайл" Дмитрий Плущевский. Всего, по данным ЦБ, на рынке 4,5 тыс. действующих ломбардов.

Для самих ломбардов предложенная схема позволяет уйти от наличных, а значит, и от расходов на инкассацию. По оценке председателя Ассоциации развития ломбардов Сергея Соковникова, затраты на инкассацию составляют 4-6% от оборота ломбарда. В среднем по рынку ежемесячный оборот - около 35 млрд руб., отмечает он.

Как пояснил "Ъ" по телефону менеджер компании, при выдаче средств на карту ломбарду придется заплатить 1-1,1% от суммы, за интернет-эквайринг - около 3%. Но зато нет сложностей с инкассацией, хранением наличных и прочим, добавил менеджер.

По словам главы Национального объединения ломбардов Алексея Лазутина, увеличение доли безналичных расчетов ломбардов является одним из пунктов "дорожной карты" ЦБ, подготовленной в 2014 году. "Сейчас доля безналичных расчетов в бизнесе ломбардов составляет единицы процентов, но при активном внедрении подобных сервисов, стандартизации программного обеспечения и прочем, я уверен, в течение трех лет ее можно довести до 30-50%", - отмечает А.Лазутин.

Участники рынка уверены, что переход на безналичные расчеты ломбардов с клиентами в первую очередь выгоден государству, делает рынок прозрачнее для ЦБ как регулятора и сокращает риски уклонения от налогов.