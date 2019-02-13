Эксперимент по маркировке молочных продуктов может сорваться

13 февраля. FINMARKET.RU - Эксперимент по маркировке готовых молочных продуктов может сорваться. Планам угрожает стремление Минсельхоза обязать ее производителей оформлять электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС), пишет "Коммерсант".

Президент PepsiCo (бренды "Домик в деревне", "Веселый молочник" и др.) в России, Белоруссии, на Украине, Кавказе и в Центральной Азии Нил Старрок в письме попросил министра экономики Максима Орешкина ускорить начало эксперимента по маркировке готовой молочной продукции. Н.Старрок пишет, что пилотный проект по маркировке должен пройти до конца 2019 года. Договоренность была достигнута после исключения молочной продукции из перечня товаров, на которые оформляются ЭВС в системе Россельхознадзора "Меркурий". Но, указывает Нил Старрок, в конце 2018 года Минсельхоз опубликовал проект приказа, по которому готовая молочная продукция все-таки попадет под ЭВС. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев говорил, что включение категории под действие системы начнется в апреле и завершится до конца 2019 года.

Работать в двух системах невозможно, и включение готовой молочной продукции в ЭВС остановит эксперимент по ее маркировке, предупреждает Нил Старрок. При этом распространение ЭВС на категорию нецелесообразно: система не выполняет заявленных функций и несет риски приостановки поставок и ухудшения конкурентоспособности российских производителей. Н.Старрок указывает, что пилотный проект по маркировке и использование ЭВС в других сегментах (мясная и рыбная отрасль) позволит лучше оценить эффективность работы систем.

Оператор системы маркировки товаров - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, "Ростехом", учрежден ООО "Холдинговая Компания ЮэСэМ" Алишера Усманова, и "Элвис-плюс групп" Александра Галицкого). Пилотные проекты охватывают табачную продукцию, обувь и лекарства, к 2024 году к системе должны подключиться все товары. Заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов сообщил "Коммерсанту", что центр готов к эксперименту.

Директор департамента по реализации общеотраслевых проектов и программ X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") Дмитрий Русаков опасается, что из-за коротких сроков внедрения ЭВС часть поставщиков молочной продукции не успеет перейти на систему.

Однако в Россельхознадзоре считают, чтоне поможет в борьбе с фальсификатом, а высокая стоимость системы может привести к росту цен. Мелких и средних производителей нововведение просто разорит, считают в службе. Маркировка сегодня - однозначно дешевле "Меркурия", к тому же изучается вопрос ее субсидирования, возражает источник "Коммерсанта" в крупной пищевой компании.