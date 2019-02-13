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13 февраля 2019 года 10:23
Дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено
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Артем Геодакян/ТАСС
13 февраля. FINMARKET.RU - Реформа повышения пенсионного возраста выстроена таким образом, чтобы в дальнейшем не пришлось возвращаться снова к его увеличению, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью "Ведомостям"". "Реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался. В нашем прогнозе до 2036 г. и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено", - прокомментировал министр вопрос о том, что некоторые члены правительства считают, что спустя какое-то время придется снова возвращаться к вопросу повышения пенсионного возраста. "Краткосрочно такие реформы во всех странах воспринимаются негативно, и такая краткосрочная негативная реакция была очевидной. Оценить долгосрочный эффект с точки зрения реакции людей на реформу можно будет только через несколько лет. Но уже очевидно, что без реформы проиндексировать пенсии на 7% с января было бы невозможно. Пенсии по-прежнему невысокие, но уже выше того уровня, который был бы без реформы", - ответил он на вопрос, была ли неожиданной столь негативная реакция людей на повышение пенсионного возраста. "Справедливости ради надо сказать, что Минфин, когда я там работал, постоянно говорил о необходимости и неизбежности повышения пенсионного возраста... Нужно повышать уровень пенсионного обеспечения. Если бы решение было принято раньше, как предлагал Минфин, то и процесс был бы более плавным", - прокомментировал М.Орешкин вопрос, была ли обоснована такая спешность в начале повышения пенсионного возраста - всего через полгода после объявления правительством этого решения. Министр считает, что нужно правильно подавать информацию и детально объяснять решения. "Очевидно, сейчас, когда растет скепсис населения к действиям правительства, каждый шаг нужно разъяснять еще более детально", - сказал он, отвечая на вопрос, нет ли риска, что теперь власти будут отказываться от нужных решений, которые не понравятся электорату.
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АК-54 13.02.2019
Согласно рейтинга междунардных медицинских фондов, Россия занимает 121 место по дожитию до 60-ти (шестидесяти)лет, впереди нас не только Европа, но и Латинская Америка, Казахстан, Афганистан и проч. То есть повышать пенсионный возраст при таком низком уровне медицинского обслуживания. Это "действие" дает возможность гарантировано получить прибыль от смерти людей, которые отработали по 35-40 лет, перечисляя во все мыслимые и не фонды до 55-60ти лет, но ПРАВА НА ПЕНСИЮ ПРЕДЪЯВИТЬ НЕ СМОГУТ! Не востребованые "безхозные" деньги= воруй не хачу...
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