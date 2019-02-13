13 февраля. FINMARKET.RU - Реформа повышения пенсионного возраста выстроена таким образом, чтобы в дальнейшем не пришлось возвращаться снова к его увеличению, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью "Ведомостям" ". "Реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался. В нашем прогнозе до 2036 г. и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено", - прокомментировал министр вопрос о том, что некоторые члены правительства считают, что спустя какое-то время придется снова возвращаться к вопросу повышения пенсионного возраста.

"Краткосрочно такие реформы во всех странах воспринимаются негативно, и такая краткосрочная негативная реакция была очевидной. Оценить долгосрочный эффект с точки зрения реакции людей на реформу можно будет только через несколько лет. Но уже очевидно, что без реформы проиндексироватьна 7% с января было бы невозможно. Пенсии по-прежнему невысокие, но уже выше того уровня, который был бы без реформы", - ответил он на вопрос, была ли неожиданной столь негативная реакция людей на повышение пенсионного возраста.

"Справедливости ради надо сказать, что Минфин, когда я там работал, постоянно говорил о необходимости и неизбежности повышения пенсионного возраста... Нужно повышать уровень пенсионного обеспечения. Если бы решение было принято раньше, как предлагал Минфин, то и процесс был бы более плавным", - прокомментировал М.Орешкин вопрос, была ли обоснована такая спешность в начале повышения пенсионного возраста - всего через полгода после объявления правительством этого решения.

Министр считает, что нужно правильно подавать информацию и детально объяснять решения. "Очевидно, сейчас, когда растет скепсис населения к действиям правительства, каждый шаг нужно разъяснять еще более детально", - сказал он, отвечая на вопрос, нет ли риска, что теперь власти будут отказываться от нужных решений, которые не понравятся электорату.