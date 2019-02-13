Налоговая нагрузка до 2024 года не изменится - Орешкин

13 февраля. FINMARKET.RU - Налоговаядо 2024 года будет неизменной, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью "Ведомостям" . "Оценка (фискальной нагрузки на отдельные отрасли) понадобилась не для увеличения налогов, а для лучшего понимания ситуации в разных отраслях. Правительство еще летом 2018 г. объявило о неизменности налоговой нагрузки до 2024 г., с тех пор каких-то предложений о ее увеличении не было", - сказал министр.

"У нас всего лишь появятся дополнительные данные, но это не отменяет объявленные решения правительства. Единственное, что обсуждается, - изменение структуры налоговой нагрузки в отдельных отраслях, идут дискуссии в нефтегазовой сфере. В каждой отрасли будет рассматриваться регулирование, его влияние на инвестиции. Зачем повышать нагрузку, если проблем с бюджетом нет", - добавил он.

Министр также отметил, что самая высокая добавленная стоимость в сырьевых отраслях. "Действительно, в добыче она высокая:богата нефтью и стоит она сейчас дорого. Но вряд ли можно гарантировать высокую добавленную стоимость в этом сегменте в долгосрочной перспективе – на горизонте после 2050 г. будет уже другая глобальная экономика с другим спросом на углеводороды и уголь, роль которых будет снижаться. В 2018 г. лидером по введению новой электрогенерации была солнечная – более 100 ГВт", - сказал он..

М.Орешкин сообщил, что будет проведена и оценка фискальной нагрузки на население.

Комментируя оценку Росстатом роста ВВП в 2018 году, министр сказал, что, с одной стороны, первая оценка Росстата показала темпы роста в 2,3% – это максимум за шесть лет. "Но какие-то глобальные положительные выводы из этого делать не стоит. Первое: внутри этой цифры много разовых факторов – увеличение добычи нефти на фоне выхода из первой сделки с ОПЕК, большой вклад финансового сектора на фоне неустойчивого и опасного бума потребительского кредитования, ускорение роста запасов, также носящее краткосрочный характер. При этом рост инвестиций еще очень далек от целевых уровней", - заявил М.Орешкин..

Министр подчеркнул, что такая большая цифра – это точно разовая история, а не повышение долгосрочного потенциального роста. "Уже в 2019 г. мы увидим замедление темпов роста. Напомню: наш прогноз на текущий год – рост на 1,3%. До выполнения поставленных задач в указе президента еще должно пройти время. Будем работать дальше, чтобы повышать именно долгосрочный рост, основанный на инвестициях", - резюмировал министр.