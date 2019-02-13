Время доставки интернет-заказов в регионы будет минимизировано

13 февраля. FINMARKET.RU - С 2020 года время доставки интернет-заказов из Москвы в регионы будет минимизировано, рассказали "Известиям" в "Почте России". Для этого в 38 городах страны построят логистические хабы, где онлайн-магазины будут хранить свои товары для отправки в регионы, рассказали в почтовом операторе. Общая площадь узлов составит 400 тыс. кв. м. Объем инвестиций в строительство логистических центров достигнет 20 млрд рублей. Эти средства будут вложены пополам с ВТБ.

Активная фаза строительства логистических центров начнется уже 2019 году, отметили в почтовом операторе. Первый появится в Москве во Внуково в марте-апреле.

Также в этом году появятся хабы в Томске, Тюмени и Оренбурге, следует из документа по плану ввода в эксплуатацию логистических центров, с которым ознакомились "Известия". Запуск еще трех узлов ожидается в 2021году - в Санкт-Петербурге, Ярославле и Екатеринбурге. Оставшиеся хабы заработают в 2020-м. В частности, в Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Махачкале. Таким образом, если сейчас жители удаленных от столицы регионов могут прождать свой заказ неделю, то с 2019-2020 годов они получат его за пару дней, отметили в почтовом операторе.

Помимо быстрой доставки интернет-заказов жителям регионов, строительство логистических узлов может поспособствовать развитию малого и среднего бизнеса России, работающего в сфере интернет-торговли, отметил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.

Дело в том, что сейчас, например, жители дальневосточных регионов предпочитают заказывать товары в Китае. Из Москвы посылка идет намного дольше, чем из КНР. После появления логистических хабов российские интернет-магазины смогут расширить свое присутствие на Дальнем Востоке и в Сибири.

Однако существует риск, что многие товары окажутся не востребованы покупателями и будут мертвым грузом лежать в логистических узлах, что выльется в большие потери продавцов, добавил Владимир Рожанковский. Чтобы этого не допустить, необходимо провести анализ динамики товаропотока по регионам, а также оценить платежеспособность населения в этих субъектах.

Поэтому не исключено, что интернет-магазины предпочтут оставлять на хранение в логистических центрах только самые популярные и непортящиеся товары. Например, бытовую технику и смартфоны, спрос на которые всегда высокий. Держать весь ассортимент в удаленном хабе будет попросту экономически невыгодно, полагает первый замдиректора Института актуальной экономики Иван Антропов. При этом, по его словам, цена товара вместе с доставкой не сильно изменится.