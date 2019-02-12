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12 февраля 2019 года 10:03
Малый бизнес, получающий госпомощь, внесут в реестр
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Сергей Фадеичев/ТАСС
12 февраля. FINMARKET.RU - До декабря 2020 года в РФ будет создан сводный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, получающих господдержку. Поправки к закону "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" разработало Минэкономики. Создание реестра предусмотрено паспортом нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», он будет размещен на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), она же будет его оператором. До 1 июля 2019 года должны быть определены порядок наполнения реестра и ответственные за его работу, пишет "Коммерсант". Как отмечает издание, налоговики с августа 2016 года уже ведут единый реестр субъектов МСП — по состоянию на 10 февраля в нем зафиксировано более 6 млн малых компаний. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас сведения о предоставляемой поддержке предпринимателям "не агрегируются", "в связи с чем для получения информации о предоставленной конкретному субъекту МСП поддержке необходимо обращаться к различным реестрам". Вместо этого в ведомстве и предлагают создать новый реестр, который будет включать наименования организаций, предоставивших льготы, ИНН и категорию субъекта МСП (микро-, малое или среднее предприятие), вид, форму и объем поддержки, срок ее оказания, а также информацию о нарушении порядка ее использования, в том числе о случаях нецелевого использования средств. Эти данные нужны для оценки работы новой многоканальной системы оказания финансовой поддержки, которую Минэкономики запускает в этом году. Входящий в нацпроект по малому бизнесу новый федеральный проект "Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" включает самые разные ее формы — в рамках Национальной гарантийной системы (НГС) с участием Корпорации МСП и МСП Банка, за счет микрозаймов государственных МФО по льготным ставкам, лизинговой поддержки, а также альтернативных источников (в том числе выпуска облигаций и развития краудинвестинговых платформ). По данным Корпорации МСП на 21 января, только за счет НГС (включая прямые кредиты АО "МСП Банк") за 2015–2019 годы объем поддержки малого бизнеса составит почти 2 тлрн руб., из которых 1,1 трлн руб. будет освоено в 2019 году. За счет нового реестра Минэкономики рассчитывает обеспечить адресность этой поддержки, ее обоснованность и эффективность. В частности, оценка результатов оказания поддержки субъектам МСП позволит ведомству корректировать «состав и объемы реализуемых мер». Скоро в рамках нацпроекта, пишет "Ъ", заработает и новая программа льготного кредитования МСП по льготной ставке от 7,75% до 8,5%.
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