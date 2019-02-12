В Госдуме готовят законопроект о благотворительной реализации продуктов питания

12 февраля. FINMARKET.RU - В СМИ появились откровения работников одного из магазинов крупной торговой сети, что они специально портят просроченный хлеб, который не успели продать. Раньше просроченную продукцию возвращали на хлебозавод, но теперь правила для ритейлеров изменились. Возвращать непроданные остатки производителям нельзя. Но и раздаватьпитания с истекшим сроком годности тоже не разрешается.

Как пояснили "Российской газете" в Роспотребнадзоре, это противоречит нормам 184-го закона о техническом регулировании. Закон гласит, что торговые сети не имеют права реализовывать продукцию с истекшим сроком годности, находящуюся в обороте. Иными словами нельзя ни продавать такие продукты, ни раздавать их бесплатно.

Довольно резонансный метод уничтожения продуктов вскрыл очень серьезную проблему, считает декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Татьяна Комиссарова. За границей, говорит она, существует целая система поддержки малоимущих граждан. "Я сама видела в Финляндии специальные центры по бесплатной раздаче продуктов питания с истекающим сроком годности, - рассказывает Татьяна Комиссарова. - Особо подчеркну, что это - не просрочка, а именно те продукты, которые местные торговые сети явно не смогут реализовать до истечения их срока годности".

Эти центры, рассказала "Российской газете" эксперт, работают на постоянной основе, туда свозят самые разнообразные продукты, чтобы человек смог составить полноценный рацион. "И обращаются туда вовсе не бомжи, - уточнила Татьяна Комиссарова, - а люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, например, те, кто потерял работу". По мнению эксперта, российским лидерам ретейла сейчас ничто не мешает пойти по тому же пути социальной ответственности.

Аналогичной точки зрения придерживаются и в Госдуме. Как рассказал "РГ" член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов, сейчас он разрабатывает законопроект, который как раз и отрегулирует процесс благотворительной реализации продуктов питания. "В стране, которая пережила войну и блокаду, кощунственно просто выбрасывать непроданные продукты на помойки", - отметил депутат. Он уточнил, что можно создавать специальные отделы при магазинах, куда передавать продукты хотя бы за день до истечения сроки годности. По словам депутата, если торговые сети будут постоянно устраивать социальные акции, то нужно их поощрять. "Такие торговые компании надо поддерживать и предоставлять им налоговые льготы. Но это обязательно должна быть не разовая акция, а постоянная", - отметил он. Для самих же торговых сетей раздача бесплатных товаров может стать мощной социальной рекламой.

Вместе с тем, по словам Сергея Вострецова, существуют и беспринципные продавцы, которые покупают липовые справки об утилизации просроченных продуктов, а на самом деле перепродают их фирмам по утилизации. Те, в свою очередь, приводят просрочку в надлежащий вид и реализуют через интернет, рынки и магазины формата "у дома".

"Это очень серьезная проблема, поэтому нужен четкий контроль утилизации продуктовых остатков из магазинов, - подчеркивает депутат. - Как только наведем порядок с утилизацией, появится и благотворительность".