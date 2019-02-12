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12 февраля 2019 года 09:15
Реализация майских указов даст ВВП 1,5 процентного пункта
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Сергей Карпухин/ТАСС
12 февраля. FINMARKET.RU - Реализация нацпроектов правительства и комплексного плана развития магистральной инфраструктуры ускорит рост российской экономики на дополнительные 1–1,5 п.п. Такие оценки привели опрошенные "Известиями" эксперты. Правительство опубликовало официальные параметры национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, следует из материалов на сайте кабмина. Общая стоимость 13 нацпроектов — 25,7 трлн рублей. Самым важным эксперты считают проект по повышению производительности труда. Он представляет собой программу по переобучению сотрудников российских предприятий и внедрение в них современных методов производства. Его стоимость сравнительно невелика — 52,1 млрд рублей на шесть лет. Главная цель нацпроекта — добиться роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей на уровне не ниже 5% в год к 2024 году. От того, насколько бизнес будет готов к адаптации новых технологий, предусмотренных такими нацпроектами, как "Цифровая экономика" и "Наука", будет зависеть конкурентоспособность российской продукции на мировых рынках. Так значимость программы по повышению производительности труда объяснил руководитель направления "Макроэкономика" ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Неспособность конкурировать на мировых рынках поставит под сомнение целесообразность мероприятий, запланированных для поддержки экспорта и развития инфраструктуры, отметил эксперт. Например, развитие железных дорог будет эффективно, только если их удастся загрузить, при этом в первую очередь отечественной продукцией, полагает Дмитрий Белоусов. В целом он оценил отдачу для экономики от реализации нацпроектов в дополнительные 1,5 п.п. роста ВВП. Как считает главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах, нацпроекты способны дополнительно ускорить экономику примерно на 1 п.п. Система нацпроектов представляет собой взаимосвязанный комплекс, согласен с ним профессор РАНХиГС Александр Дерюгин. Чтобы добиться наибольшего синергетического эффекта для экономики, необходимо начать все нацпроекты одновременно и равномерно распределить усилия на их реализацию. Из федерального бюджета на реализацию проектов выделят 13,2 трлн рублей, 4,9 трлн рублей направят бюджеты регионов и еще 147,8 млрд — государственные внебюджетные фонды. Почти треть всех денег найдут во внебюджетных источниках — 7,5 трлн рублей.
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Ключевые слова: РФ, нацпроекты, ВВП
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