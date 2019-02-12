В глубинке в отделениях связи могут появиться пункты телемедицины

12 февраля. FINMARKET.RU - Совместно с партнерами "Почта России" прорабатывает проект по развитию телемедицины. Абсолютное большинство почтовых отделений подключены по оптоволоконной связи и имеют стабильный интернет-сигнал. На базе почтовых отделений предлагается организовывать сеансы онлайн-консультаций с медицинскими учреждениями, пишет "Российская газета".

Конечно, телемедицинская консультация не может заменить приема врача в случае острой боли или существенных жалоб. Но она вполне реальна при повторных консультациях, для наблюдения за состоянием здоровья пациента, например при хронических заболеваниях, отмечает "РГ".

Благодаря развитой инфраструктуре последней мили "Почта России" может обеспечить распространение информационно-справочных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни среди населения.

Предприятие уже развивает социальную платформу на базе отделений почтовой связи. В 2018 году "Почта России" запустила пилотный проект по предоставлению почтальонами доврачебных медицинских услуг населению.

Сотрудники почты помогают медикам заботиться о здоровье россиян, проводя первичные опросы и осуществляя связь между гражданами и лечебными учреждениями.

Сеть "Почты России" состоит из 42 тысяч отделений почтовой связи. Две трети из них располагаются в сельской местности. В более чем 10 тысячах населенных пунктов- это единственная социально значимая структура. Более 120 тысяч почтальонов посещают каждый адрес не реже одного раза в неделю, обеспечивая 18 миллионов получателей социальными выплатами.

Почтальон оказывает различные услуги и помощь населению - приносит лекарства и продукты пожилым людям, помогает оплатить жилищно-коммунальные услуги, зачастую оказывает одиноким людям элементарную психологическую помощь. Предполагается, что в рамках развития социальной платформы на базе отделений почтовой связи "Почта России" может выступать в качестве посредника между гражданами и медицинскими учреждениями, обеспечивая качественную доврачебную помощь.