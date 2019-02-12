Бизнес предрек перебои с поставками парфюмерии

12 февраля. FINMARKET.RU - В конце года в России могут начаться перебои с поставками импортных духов и туалетной воды, пишут "Известия", ссылаясь на Российскую парфюмерно-косметическую ассоциацию, высказавшую такие опасения. С 1 декабря все производители должны маркировать свою продукцию, а пилотный проект в добровольном порядке будет запущен уже в марте. Однако неясно, все ли компании готовы маркировать свою продукцию цифровыми знаками и как это сделать за рубежом. Пока нет официальных протоколов, которые позволяли бы отправлять за границу криптозащищенные марки. По словам экспертов, после введения новых правил ассортимент парфюмерии на рынке сократится примерно на 10%. В то же время в Центре развития перспективных технологий (оператор маркировки) считают, что серьезных проблем возникнуть не должно и поставщики успеют подготовиться к предновогоднему пику продаж.

Как пояснили "Известиям" в ассоциации, на упаковки парфюмерной продукции необходимо будет наносить специальные знаки с цифровым криптокодом — скорее всего, это будут марки Data Matrix, уточнили в РПКА. Чтобы выполнить это требование, производителям, в том числе зарубежным заводам, необходимо приобрести специальное оборудование, а также программное обеспечение к нему. До сих пор нет документов, которые регламентируют порядок передачи криптознаков из России за рубеж, отметили в организации, а времени на подготовку остается всё меньше. Кроме того, как пояснили в РПКА, один завод потратит на сами аппараты для маркировки и переоборудование всего технологического процесса на предприятии порядка 30 млн рублей.

Старт обязательной маркировки парфюмерии может серьезно повлиять на рынок, отметил исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) Петр Бобровский. В организацию входят такие компании, как Chanel, L'Oreal, и другие международные корпорации.

"Обязательнаяпродукции предполагает, что иностранные компании должны установить у себя на заводах соответствующее оборудование. Но производители не изготавливают продукцию исключительно для одного рынка, — подчеркнул Петр Бобровский. — Поэтому компании будут вынуждены оценить расходы на маркировку товара и его продажи в стране. И если выручка от реализации парфюма в России не покроет дополнительных издержек, то компании просто прекратят его поставки в страну. Таким образом, более популярные на рынке духи останутся, менее популярные — исчезнут с полок магазинов".

По мнению Петра Бобровского, в конце года стоит ждать сокращения ассортимента во всех ценовых сегментах на рынке. В случае с премиальным и люксовым сегментами, к которым можно отнести изделия известных модных домов, ассортимент может сократиться минимум на 10%, сказал эксперт. Речь идет о продукции, стоимость которой превышает 1 тыс. рублей за единицу товара. По оценкам экспертов, до 70% парфюмерии в России — зарубежного производства, уточнил он.