Из-за отмены индексации пенсий государство теряет деньги

11 февраля. FINMARKET.RU - Отмена индексации пенсий работающим пенсионерам привела к прямым потерям бюджета из-за массового бегства граждан в серый сектор. Одновременно вместо обещанного властями увеличения средних пенсий в стране происходит их снижение в реальном выражении. Так, по данным Росстата, средниев прошлом году были в реальном выражении ниже на 2,4%, чем в 2017 году. Основное снижение реальных пенсий произошло за счет тех работающих пенсионеров, которые не сообразили или не смогли перейти на серые зарплатные схемы, пишет "Независимая газета".

После отмены индексации пенсий число официально работающих пенсионеров сократилось в России с 15,3 до 9,7 млн человек. Это значит, что около 5,6 млн перестали платить налоги и отчисления в Пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды.

Сколько же государство потеряло из-за такого массового исхода граждан в теневой сектор? Полной статистики по заработкам работающих пенсионеров у Росстата нет. А по данным Сбербанка, обслуживаемые им работающие пенсионеры получают зарплату выше средней по стране. Но если предположить, что работающие пенсионеры получают в среднем так же, как и остальные жители РФ, то казна теряет из-за их ухода в тень более 300 млрд руб. ежегодно только по налогу на доходы физлиц. И более 400 млрд руб. ежегодно теряют Пенсионный фонд, Фонд обязательного медстрахования и Фонд социального страхования. При таких условиях общие потери бюджета и внебюджетных фондов из-за ухода в тень 5,6 млн работников - это около 700 млрд руб. в год. Но если предположить, что средние заработки пенсионеров ниже средних (например, около 20 тыс. в месяц), то и тогда совокупные потери бюджета могут оказаться выше "экономии", ради которой была отменена. По словам главы Минтруда Максима Топилина, на индексацию пенсий работающим пенсионерам не хватает дополнительных 250 млрд руб. ежегодно.

Кроме прямого бюджетного вредительства отмена индексации пенсий наносит властям и явный политический ущерб. Ведь рядовой гражданин слышит по телевизору от президента обещания увеличивать пенсии с опережением инфляции. А потом узнает от Росстата, что реальные пенсии в стране сокращаются. И в новом майском указе президент Владимир Путин сформулировал национальную цель: "обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции". Но если у четверти всех пенсионеров реальные пенсии сокращаются по причине неиндексации, то эта "национальная цель" становится недостижимой даже в теории, отмечает газета.

Расширение теневого сектора из-за отмены индексации пенсий наиболее заметно в городах-миллионниках и вообще в регионах с крупными городами, говорит директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.