Банки предложили рецепт от зарплатного рабства

11 февраля. FINMARKET.RU - Законопроект о решении проблемы так называемого зарплатного рабства будет подготовлен уже в этом году. Вопрос решения проблемы фактического зарплатного рабства будет рассматриваться в течение этого года, сейчас обсуждаются возможные варианты для подготовки законопроекта до конца 2019-го, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку "Известиям" Анатолий Аксаков. Дискуссии ведутся и в Ассоциации банков "Россия" (АБР), и в комитете Госдумы по финрынку. По его словам, проблему необходимо решать и технологически, и законодательно.

Зарплатное рабство было отменено в 2014 году после вступления в силу соответствующего закона. Формально с тех пор каждый работник может самостоятельно выбирать банк для начисления оплаты. Однако де-факто закон не работает, неоднократно констатировали банкиры и представители ЦБ.

Банкиры предлагают разные варианты, подтвердил "Известиям" вице-президент АБР Анатолий Козлачков. По его словам, они связаны с "новыми технологиями". В банках из топ-40 газете рассказали, что технологически предлагают решить вопрос фактического зарплатного рабства с помощью запущенной 28 января системы быстрых платежей Центробанка. Платформа предполагает переводы между клиентами разных финансовых организаций по номеру телефона.

Так, вся информация от работодателей о начислении зарплаты может собираться в ЦБ, а регулятор будет ее анализировать и направлять сведения по начислению денег в, которые выбрали сотрудники предприятий, описал одну из возможных схем начальник управления цифрового бизнеса и розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. Он отметил, что физическому лицу в таком случае потребуется предварительно пройти удаленную идентификацию по биометрическим данным на портале госуслуг и указать предпочтительный и резервный банки для получения зарплаты. ЦБ сможет исполнять поручения по ее начислению с помощью СБП.

Еще одна схема предполагает начисление сотрудникам деньги по номеру телефона, который станет идентификатором платежа, рассказал начальник управления развития эквайринга и зарплатных проектов МКБ Евгений Медведев. При этом клиентам больше не нужно будет предоставлять работодателю реквизиты. Если система быстрых платежей в будущем позволит совершать переводы от юрлица к физлицу, то теоретически перечисление зарплаты таким образом реально, добавил руководитель группы развития трансакционных продуктов и зарплатных проектов Райффайзенбанка Артур Зиганшин.

Продолжают банкиры обсуждать и идею консолидированного зарплатного реестра, которую в январе предложили ряд банков, в число которых входят Альфа-банк и Совкомбанк, несмотря на то что глава ЦБ Эльвира Набиуллина раскритиковала это предложение. Кредитные организации предлагали, чтобы работники обращались в предпочитаемый банк напрямую, а не через бухгалтерию своей компании. Таким образом, работодатели бы отправляли деньги в выбранную сотрудником финансовую организацию, чтобы оттуда средства поступили в зарплатный реестр и были распределены по счетам работника в разных банках.