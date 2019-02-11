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11 февраля 2019 года 09:14
В Россию вернутся ларьки и автолавки
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Антон Новодережкин /ТАСС
11 февраля. FINMARKET.RU - В России в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих европейских странах. А производителей, которые хотят представить свои продукты на полках торговых сетей, гораздо больше, чем самих сетей и их магазинов, сообщил "Российской газете" заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. И рассказал, как Минпромторг намерен изменить ситуацию. Одних только автолавок в стране с подачи Минпромторга может появиться не менее 50 тысяч. "Все в нашей жизни трансформируется и эволюционирует. Можно палатки назвать ларьками, а можно - павильонами. Наши крупные торговые сети занимают 30-40 процентов рынка. Но сегодня производителей, которые хотят представить свои продукты на полках торговых сетей, гораздо больше, чем самих сетей и их магазинов. Если сравнить развитие нашей внутренней розничной торговли с развитием ее в других странах, то у нас в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих европейских странах. А малая нестационарная розница - важнейший формат торговли, он существует везде", - ", - отметил Евтухов. Как заметил чиновник, малая нестационарная розница дает рабочие места не только в торговле, но и в смежных сферах. По оценкам экспертов, развитие нестационарной и мобильной торговли дополнительно создаст до 250 тысяч рабочих мест. Крупные торговые сети занимают 30-40 процентов рынка. Но сегодня производителей, которые хотят представить свои продукты на полках, гораздо больше, чем самих сетей и их магазинов "В регионах малые форматы сохранились, особенно в небольших населенных пунктах, где торговым сетям работать невыгодно. Но зачастую наличие палаток зависит от личных предпочтений главы соответствующего муниципалитета. Там, где есть нормальное отношение к торговле, нестационарные и развозные форматы развиваются. Потом может прийти другой глава и принудительно все убрать. Именно поэтому для защиты прав предпринимателей мы и разработали законопроект, который совершенствует правовое регулирование организации нестационарной и развозной торговли. Чтобы закрепить необходимые гарантии их деятельности", - рассказал Евтухов.
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Наталья 11.02.2019
Обратно в 90-е !!! С таким трудом трудом от них (ларьков) избавились. Теперь начнем всё с начала. Грязь, антисанитария, крысы. Ни воды, ни туалета в ларьках нет и не будет. Далее выводы делайте сами, какими руками вас будут обслуживать. И кто будет в них "работать" - гости с юга! И не надо про рабочие места. Полно вакантных мест! Очень нужны квалифицированные монтажники, рабочие. Приходите. У нас почему-то под созданием дополнительных рабочих мест подразумеваютя только места для торгашей.
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