Клиенты банков активизируют борьбу с ценами на эквайринг

11 февраля. FINMARKET.RU - После того как снижение комиссий банков заподдержал президент РФ Владимир Путин, розничный бизнес развернул борьбу за это с новой силой. В частности, соответствующее обращение направил Минфину и ЦБ Российский топливный союз (РТС). Участники рынка нефтепродуктов просят поддержать идею государственного регулирования комиссий за эквайринг, считая, что решить проблему путем переговоров с банками невозможно, следует из письма РТС, пишет "Коммерсант" . "Непосредственно банки принять соответствующее решение не могут в силу невозможности изменения политики платежных систем",- отмечается в письме.

Для АЗС средняя ставка за эквайринг составляет 1,5-1,6% от совокупного объема безналичных платежей, а стоимость инкассации - лишь 0,18% от суммы наличных денежных средств, следует из письма. При этом за последние пять лет автовладельцы стали чаще платить за топливо картами - доля безналичных расчетов выросла с 28% до 53%. Кроме того, выросли и розничные цены на топливо с 34 до 45 руб. за 1 л. Таким образом, у АЗС наблюдается существенный рост расходов на эквайринг, подчеркивают в РТС, в каждый литр топлива заложено 70 коп. за прием карт, что составляет около 15% всех операционных расходов АЗС либо более 55% от фонда оплаты труда персонала.

"Если мы хотим сдерживать рост цен на топливо, нужно сокращать затраты",- заявил "Коммерсанту" глава РТС Евгений Аркуша. Комиссия за эквайринг в России "одна из самых высоких в мире", приводит к удорожанию цены на топливо для потребителей, стимулирует рост инфляции, а также оказывает негативное влияние на использование безналичных платежей, уверены в союзе. Авторы письма считают необходимым установить комиссию на уровне 0,3% за прием кредитных карт и 0,2% - для дебетовых (по аналогии с Евросоюзом). Полномочиями по установлению максимальной величины тарифов, а также по проведению ежеквартального мониторинга ставок эквайринга, по мнению участников рынка, нужно наделить ЦБ.

Для кардинального снижения комиссий необходимо пересмотреть систему расчетов между банками-эквайерами, эмитентами и платежными системами, так как полученные средства распределяются пропорционально между всеми участниками, отмечает управляющий директор по розничным продуктам Абсолют-банка Антон Павлов. Платежные системы выступают за проведение диалога со всеми заинтересованными сторонами.

Независимые эксперты поддерживают потребителей. "Вряд ли стоит ожидать, что АЗС снизят стоимость топлива в случае введения регулирования комиссий за эквайринг,- полагает предправления Национального платежного совета Алма Обаева.- Но есть уверенность, что они направят высвободившиеся средства на развитие инфраструктуры, сервисов, а также на улучшение программ лояльности".