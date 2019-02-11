При переходе строительной отрасли на эскроу-счета могут сделать исключения

11 февраля. FINMARKET.RU - Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил Минстрою и Минпромторгу до 1 мая 2019 г. представить предложения, которые позволили бы не применять проектное финансирование (счета эскроу) к достраиваемому жилью, говорится в проекте поручений Медведева после заседания президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам 28 января, пишут "Ведомости".

С 1 июля 2019 г. все российские застройщики должны продавать квартиры исключительно через эскроу-счета. Девелоперы предупреждали, что такое жесткое правило погубит некоторых частных застройщиков. Министр строительства Владимир Якушев в середине января приводил данные "Дом.РФ": около 30% жилых проектов (14,5 млн кв. м жилья, где купили квартиры 250 000 семей) находятся в красной зоне по кредитоспособности, т. е. могут не получить банковского финансирования после перехода на счета эскроу.

В Москве около 20% строящегося жилья рискует не получить проектного финансирования, заявлял зампред Москомстройинвеста Александр Гончаров.

"Речь идет об освобождении [от работы через счета эскроу] только объектов, находящихся в определенной степени готовности, или в случае определенной суммы вложений", - объяснил "Ведомостям" федеральный чиновник. Два крупных девелопера знают, что обсуждается предложение освободить от эскроу-счетов проекты, которые достроены не менее чем на 70%. На следующей неделе состоится заседание Госсовета с участием президента Путина, говорит человек, знающий это от федерального чиновника, президента будут убеждать разрешить проектам, построенным более чем на 70%, работать без эскроу-счетов.

Степень готовности дома - завершенные конкретные виды работ, говорит представитель крупного девелопера: котлован, фундамент, каркас, коробка дома, остекление, внутренние коммуникации, отделка мест общего пользования и квартир, подключение к сетям. Готовым на 70% может считаться построенный дом, но без сетей и отделки, говорит он. На подобное строение уходит год-полтора, объясняют девелоперы: до июля новым проектам не успеть.

Девелоперы частичное смягчение закона в целом поддерживают. "Неприменение проектного финансирования к достраивающимся объектам - именно то, чего ждали застройщики, у них появится время перестроить бизнес и плавно перейти к новой модели финансирования", - сказал финансовый директор ГК "Гранель" Дмитрий Адушев. "Критерии применения проектного финансирования к достраивающимся объектам - самый актуальный вопрос для строительного рынка", - согласен совладелец группы МИЦ Андрей Рябинский: если такое решение примут, переход на проектное финансирование произойдет более органично. Это важно не только для застройщиков, но и для банков, продолжает он: им тоже потребуется кардинальная перестройка работы в краткие сроки. Рябинский знает, что у банков нет понимания, как строить работу с уже продающимися проектами.