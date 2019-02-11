С начала года из тени выведено 20 тысяч самозанятых

11 февраля. FINMARKET.RU - За пять недель работы нового налогового режима для самозанятых в этом качестве зарегистрировалось более 20 тыс. человек, рассказал "Известиям" глава "Опоры России" Александр Калинин. По его словам, больше половины вышедших из тени приходится на Москву. Помимо столицы в налоговом эксперименте участвуют еще три региона: Подмосковье, Калужская область и Татарстан. Эксперты считают результат в 20 тыс. вышедших из тени граждан за несколько недель хорошим показателем, однако добавляют, что по сравнению с общим количеством нелегально работающих это капля в море.

Закон о налоге на профессиональный доход вступил в силу 1 января 2019 года. С этого момента вышли из тени и зарегистрировались в качестве самозанятых более 20 тыс. человек, рассказал Александр Калинин. Однако он подчеркнул, что более половины из них - жители Москвы, остальные приходятся на другие регионы, участвующие в эксперименте, - Московскую и Калужскую области, а также Татарстан. В пресс-службе ФНС не ответили на вопрос "Известий" о том, сколько граждан зарегистрировались в качестве самозанятых с начала этого года.

А.Калинин добавил, что для дальнейшей популяризации нового налогового режима необходимо выделить 1 млрд рублей. Эти средства Минэкономразвития предлагало включить в бюджет на 2019-2021 годы, однако на этапе рассмотрения проекта казны в Госдуме поправка была отклонена.

Новый режим - не первая попытка правительства вывести граждан из тени. В 2017 году определение "самозанятый" появилось в Налоговом кодексе. За два года существования этого понятия официально в таком качестве зарегистрировались всего лишь 2 тыс. человек, говорил в декабре прошлого года первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. В 2016-м в Минтруде и Счетной палате количество граждан в тени оценивали в 15 млн человек.

Два года назад легализация граждан не сработала, потому что процедура регистрации оказалась сложной. Человеку нужно было идти в ФНС, а затем покупать патент на свою работу. Его стоимость зависела от рода деятельности и в каждом регионе была разной. Однако минимальная сумма составляла примерно 20 тыс. рублей в год.

По сравнению с ценой и неудобством системы патентов, со сложностями при открытии ИП, а также с дороговизной ликвидации ИП, режим самозанятого - более щадящий и простой, отметил руководитель экспертной группы Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман.

Динамика официальной регистрации самозанятых положительная, считает директор Института актуальной экономики Никита Исаев. Он отметил, что на такой результат по сравнению с предыдущей попыткой повлияли простые и привлекательные условия. В частности, легкость в обращении с мобильным приложением и низкие налоговые ставки - 4% и 6%. Однако всё же 20 тыс. человек в масштабах страны - это капля в море, подчеркнул эксперт.