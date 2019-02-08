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08 февраля 2019 года 09:47
Продажи авто начнут заметно расти во втором полугодии
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Станислав Красильников/ТАСС
8 февраля. FINMARKET.RU - Российский авторынок продолжит расти, но этот процесс будет более заметным во второй половине года, прогнозируют эксперты "Российской газеты". Пока на покупательскую активность влияет подорожание машин. Многие, кто планировал приобрести или поменять авто, сделали это в конце прошлого года, когда дилеры только начали корректировать цены. В этом году российский авторынок вырастет на 3,6%, конкретизировал прогноз независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов. Январская динамика объема реализации - лишь плюс 0,6% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года - его не смущает. "Увеличение НДС до 20 процентов и ослабление курса рубля привели к повышению цен на новые легковые автомобили. Эти факторы негативно влияют на количество сделок. Но в целом рост рынка прогнозируется как минимум до 2022 года". Эксперты предполагают, что январь может оказаться самым неудачным месяцем с точки зрения динамики продаж. Как показал проведенный в конце января опрос агентства "Автостат" и издательства "За рулем", только 5,8% автолюбителей не скорректировали в этот период свои планы по покупке машины, а 12,1% поторопились приобрести ее еще до нового года. Остальные либо совсем отказались от этой идеи, либо решили взять авто подешевле. Еще 7,4% и вовсе сделали выбор в пользу подержанной легковушки. Поэтому неудивительно, что председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России Йорг Шрайбер, представляя январские данные статистики, назвал рост на 0,6% положительным во всех смыслах результатом. Традиционные лидеры рынка, за редким исключением, остались в плюсе. Увеличились продажи отечественных Lada, УАЗ и ГАЗ, а также премиальных марок. Хуже стали покупать автомобили Renault (на 1%) и Nissan (на 7%), но на фоне результатов Subaru (минус 27%), Ford (минус 44%) и Honda (минус 48%) - катастрофой это не назовешь, резюмирует "РГ".
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Ключевые слова: Россия, автомобили, продажа, прогноз
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oleg 08.02.2019
полно дуаков, которые в два раза дороже бедут.. сомнительно
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