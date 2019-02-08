Продажи авто начнут заметно расти во втором полугодии

8 февраля. FINMARKET.RU - Российский авторынок продолжит расти, но этот процесс будет более заметным во второй половине года, прогнозируют эксперты "Российской газеты" . Пока на покупательскую активность влияет подорожание машин. Многие, кто планировал приобрести или поменять авто, сделали это в конце прошлого года, когда дилеры только начали корректировать цены.

В этом году российский авторынок вырастет на 3,6%, конкретизировалнезависимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов. Январская динамика объема реализации - лишь плюс 0,6% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года - его не смущает. "Увеличение НДС до 20 процентов и ослабление курса рубля привели к повышению цен на новые легковые. Эти факторы негативно влияют на количество сделок. Но в целом рост рынка прогнозируется как минимум до 2022 года".

Эксперты предполагают, что январь может оказаться самым неудачным месяцем с точки зрения динамики продаж.

Как показал проведенный в конце января опрос агентства "Автостат" и издательства "За рулем", только 5,8% автолюбителей не скорректировали в этот период свои планы по покупке машины, а 12,1% поторопились приобрести ее еще до нового года. Остальные либо совсем отказались от этой идеи, либо решили взять авто подешевле. Еще 7,4% и вовсе сделали выбор в пользу подержанной легковушки. Поэтому неудивительно, что председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России Йорг Шрайбер, представляя январские данные статистики, назвал рост на 0,6% положительным во всех смыслах результатом.

Традиционные лидеры рынка, за редким исключением, остались в плюсе. Увеличились продажи отечественных Lada, УАЗ и ГАЗ, а также премиальных марок. Хуже стали покупать автомобили Renault (на 1%) и Nissan (на 7%), но на фоне результатов Subaru (минус 27%), Ford (минус 44%) и Honda (минус 48%) - катастрофой это не назовешь, резюмирует "РГ".