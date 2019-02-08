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08 февраля 2019 года 09:24
Все ввозимые мобильные устройства проверят на подлинность
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Марина Лысцев/ТАСС
8 февраля. FINMARKET.RU - Любой новый телефон или планшет при ввозе в Россию будет проходить проверку на подлинность по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI, включает данные о происхождении, модели и серийном номере). Аппараты, не прошедшие проверку и не включенные в специальную российскую базу данных (ее оператором может стать Россвязь), просто не смогут подключаться к сетям операторов мобильной связи, пишет "Российская газета", ссылаясь на заместителя руководителя Россвязи Романа Шередина. Он прокомментировал "РГ" вопрос инициативу парламентариев о государственной регистрации всех мобильных устройств, использующихся в стране. Глава Россвязи Олег Духовницкий поддерживает предложение, считая, что оно поможет бороться с "серым" импортом телефонов и сделает бессмысленной кражу мобильных устройств. Россвязь разрабатывает механизм работы базы данных мобильных устройств. Данные IMEI будут запрашиваться подведомственным Россвязи институтом у международной Ассоциации GSM (она выдает производителям наборы кодов IMEI, они вшиваются в устройства, имеющие радиомодули). На пилотном этапе предполагается, в частности, регистрировать мобильные устройства иностранцев, приезжающих в Россию, сказал Шередин. Производители мобильного оборудования обязаны размещать IMEI таким образом, чтобы не было возможности его изменить. Идентификатор телефона с двумя симками сами пользователи могут узнать, набрав *#06#. Также Россвязь намерена использовать стандарт GSM для локальных сетей связи в деревнях. Минкомсвязь разработала поправки в Закон "О связи", которые позволят в рамках универсальных услуг связи обеспечить небольшие населенные пункты, куда не дошли мобильные операторы, сотовой связью через Wi-Fi-точки. Сейчас доступ в интернет через Wi-Fi обеспечивается в рамках услуг универсальной связи в поселениях численностью 250-500 человек. Но они столкнулись с тем, что не могли авторизоваться для получения доступа в интернет через смс, в результате потребовалось дооснастить эти точки базовыми станциями мобильной связи, сказал Шередин.
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Ключевые слова: РФ, мобильники, проверка
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