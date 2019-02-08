Правила использования льготы по дивидендам ужесточатся

8 февраля. FINMARKET.RU - Пользоваться налоговыми льготами в сделках с иностранными компаниями станет сложнее. В четверг правительство одобрило законопроект о ратификации конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с размыванием налоговой базы (MLI), рассказал "Ведомостям" представитель правительства.подписала конвенцию два года назад, с тех пор к ней присоединились 87 стран, из которых 19 уже ратифицировали, сообщает ОЭСР.

Конвенция касается двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения, которыми компании могут пользоваться как схемами для ухода от налогов. Классическая – создать техническую компанию на Кипре, чтобы российскому юридическому лицу платить за дивиденды и проценты всего 5 и 0% налогов вместо 15 и 20% соответственно.

По данным ОЭСР, в год бюджеты стран теряют $100–240 млрд из-за того, что корпорации переносят прибыль в низконалоговые юрисдикции, это 4–10% мировых поступлений налога на прибыль. Но планомерное противодействие выводу прибыли из-под налогов к июню 2018 г. позволило государствам вернуть около 93 млрд евро в виде налогов, пеней и штрафов ($106 млрд по текущему курсу), отчитывалась организация.

ОЭСР ежегодно готовит новые рекомендации для борьбы с налоговыми схемами. Но странам с большим числом налоговых соглашений передоговариваться и в каждое вносить изменения слишком сложно. Для этого они и договорились о конвенции – MLI. Это алгоритм, с помощью которого страны выбирают критерии и инструменты для налогового контроля, а также юрисдикции, где они согласны их применять. Если страны совпадут между собой и выберут одни и те же инструменты, соглашения между ними будут автоматически скорректированы и новые инструменты контроля заработают. Россия собирается применять MLI с 71 страной, говорится в правительственном законопроекте.

Принятие законопроекта принципиально изменит несколько правил российского бизнеса. Главное из них: чтобы воспользоваться льготной ставкой, компания должна доказать деловую цель сделки. Сейчас сделки, единственная цель которых – получение, уже оспариваются Федеральной налоговой службой. Но ФНС прибегает к концепции реального собственника бизнеса – если фактический получатель дохода не ведет деятельности в стране с пониженной ставкой, воспользоваться ею нельзя.

Еще одно изменение – ужесточение правил использования льготы по дивидендам, отмечают "Ведомости". Чтобы воспользоваться ею, акциями нужно владеть минимум год. Популярные у российского бизнеса юрисдикции – Кипр, Люксембург, Великобритания (все они уже ратифицировали конвенцию) такой критерий не выбрали, Нидерланды выбрали, значит, такое правило будет включено в соглашение между странами после ратификации конвенции (Амстердам пока не сделал этого).

Может измениться и выплата налога с дохода от продажи акций компаний с активами, более чем на 50% состоящими из недвижимости в стране, где она находится.