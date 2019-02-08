Цифровой профиль гражданина опробуют на кредитах

8 февраля. FINMARKET.RU - Концепция цифрового профиля гражданина в целом одобрена правительством и рабочей группой по нормативному регулированию при АНО "Цифровая экономика". Разработкой концепции занимались Минкомсвязь и Банк России совместно с "Ростелекомом". Запуск цифрового профиля гражданина (ЦПГ) предусмотрен федеральным проектом "Информационная инфраструктура" цифрового нацпроекта. Он позволит гражданам получать данные о себе из государственных информационных систем (ГИС), а также давать разрешения на доступ к этим данным государственным или коммерческим организациям, пишет "Коммерсант".

ЦПГ станет частью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), в которой сейчас хранятся данные пользователей сайта Госуслуг.

Сам же принцип оказания услуг изменится: пользователю не нужно будет вводить данные самостоятельно - они будут автоматически загружаться из ГИС и получат юридическую значимость, то есть смогут использоваться при формировании официальных документов. В дальнейшем на базе ЦПГ будут реализованы суперсервисы: профиль самостоятельно сформирует и предложит полагающиеся по закону услуги, согласие на получение которых достаточно будет подтвердить в один клик. В результате, как ожидается, гражданин сможет автоматически получить льготы и налоговые вычеты - даже те, о которых он не знал.

По словам руководителя рабочей группы по госуправлению при АНО "Цифровая экономика", директора по стратегическому планированию и развитию "Ренова-Холдинг Рус" Олега Фомичева, концепция в целом одобрена, но ряд деталей еще предстоит доработать. Речь идет о координации усилий по созданию инфраструктуры и сервисов ЦПГ и информационной системы Единого реестра населения, развитии других элементов инфраструктуры электронного правительства, поддержании актуальности и достоверности данных ЦПГ и их юридическом статусе, а также о вопросах формирования и ведения цифрового профиля юридического лица. "Дорожная карта" концепции предусматривает, что законопроект о ЦПГ должен быть внесен в Госдуму к середине апреля, а принят - до конца июня, материально-техническим обеспечением работы системы займется "Ростелеком".

Пилотным проектом в рамках ЦПГ станет сервис по выдаче кредитов для граждан - его запуск должен состояться уже в этом году. "С согласия пользователей банкам (участникам ассоциации "Финтех") планируется предоставить проверенные и актуальные данные, хранящиеся в государственных информационных системах, для заполнения заявки на получение кредита и проведения процедуры скоринга в режиме онлайн",- пояснил и. о. главы департамента финансовых технологий ЦБ Иван Зимин. По его словам, создание такой среды упростит доступ организаций к госданным, улучшит клиентский опыт при предоставлении коммерческих и госуслуг, снизит их стоимость и повысит качество.

Мобильное приложение для работы с ЦПГ также будет запущено до конца года. В нем в том числе будет обеспечен офлайн-доступ к сведениям о гражданине - паспортным данным, СНИЛС и т. д.