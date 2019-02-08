Эксперты предупреждают о рисках очередного скачка цен на бензин

8 февраля. FINMARKET.RU - Российские нефтяники, по данным центрального диспетчерского управления ТЭК (подведомственно Минэнерго), в январе отправили на экспорт 332,7 тыс. т высокооктанового бензина экологического пятого класса. Рост по сравнению с аналогичным показателем декабря прошлого года составил свыше 60%. Также на внешние рынки утекло 3,1 млн т дизельного топлива, что больше декабрьских показателей примерно на треть и на 15% превышает объемы, которые поступили на внутренний рынок. В декабре и ноябре прошлого года пропорция была обратная - отечественные потребители получили от нефтяников больше солярки, нежели зарубежные.

Увлеченность некоторых НПЗ экспортной альтернативой объяснима, но вкупе с другими факторами создает дополнительные риски скачка цен после 31 марта, когда истечет срок соглашения правительства с нефтяниками, сказал "Известиям" заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. "С апреля начинается посевная, а НПЗ проводят традиционные ремонты. И оба эти фактора способствуют повышению цен наи дизель", - отметил эксперт.

Кроме этого, по его словам, есть и другие причины для роста цен, вызванные решениями правительства. Имеется в виду рост ставок по трем важным показателям: акцизы, НДПИ и НДС. При этом надо учитывать, что доля акциза и НДПИ составляет свыше 40% в цене нефтепродуктов, и плюс, соответственно, 20% НДС. С 1 января 2019 года акцизная ставка на бензин пятого класса и дизельное топливо выросла в 1,5 раза. За минувший год средняя ставка НДПИ увеличилась на 53,3% по сравнению с 2017 годом. Из-за чрезмерного налогового бремени нефтеперерабатывающие заводы теряют в среднем 3 тыс. рублей на тонну дизельного топлива и 7 тыс. рублей на тонну бензина Аи-92.

Правительство предусмотрело механизмы для сдерживания внутренних цен на топливо, но насколько они окажутся эффективны, пока никто не может точно сказать, отметил Александр Фролов.

Действительно, в ходе своего выступления на правительственном часе в Совете Федерации вице-премьер Дмитрий Козак сказал, что только в марте будет возможно оценить влияние принятых мер по стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов. В то же время, по словам главы департамента таможенной и налоговой политики Минфина Алексея Сазанова, эффект от демпфирующего механизма, призванного компенсировать нефтяникам часть упущенной экспортной прибыли при реализации топлива на внутреннем рынке, будет виден минимум через 3-6 месяцев.

"Рынок пока не застрахован от ценовых скачков, вызванных либо ростом мировых цен на нефть - вопрос к Минфину, повысившему ставку НДПИ, - либо манипуляциями на внутреннем рынке, - сказал А.Фролов. По его словам, рынок застыл в ожидании, возможно, перед очередным скачком цен.

Пока же многие эксперты подчеркивают, что стоимость топлива в России имеет потенциал приблизиться к европейской.