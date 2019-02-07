Предпенсионерам предложат пройти тест по профориентации и сменить специальность

7 февраля. FINMARKET.RU - Россиянам, которые обратятся к государству за услугой по переобучению в рамках пенсионного маневра, предложат пройти тест по профориентации и при необходимости сменить специальность.

Предоставление предпенсионерам услуги по профориентации зафиксировано в правительственном плане мероприятий по их переобучению, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда. Указание о проведении тестирования для пожилых людей также зафиксировано в рекомендациях Минтруда губернаторам, направленных 1 февраля за подписью первого замминистра Алексея Вовченко.

Как пояснили в Минтруде, тестирование позволяет определить интересы, склонности, жизненные цели, профессиональные возможности и предпочтения гражданина, его профпригодность. В результате человеку сообщают, какие виды занятости и профессий наиболее соответствуют его потребностям и возможностям.

Для предпенсионеров самыми актуальными могут оказаться вакансии в бэк-офисе (бухгалтерия, юридические службы, АХО), колл-центрах, розничной торговле, консалтинге, считает гендиректор Rabota.ru Александр Ветерков. Он привел данные о средних зарплатах в городах-миллионниках: у бухгалтеров она составляет 33,5-61,2 тыс. рублей, сотрудников ритейла - 36,7-62,4 тыс. рублей, в сфере IT - 48,1-84,4 тыс. рублей.

Возраст будет преимуществом, если человек работает врачом, учителем, инженером или высококвалифицированным рабочим, добавил А.Ветерков. В этом случае сотрудник предпенсионного возраста будет востребован именно там, где сейчас работает, поскольку опытные кадры в этих сферах наиболее компетентны.

В Headhunter полагают, что представители предпенсионного возраста чаще будут устраиваться на должности, подразумевающие удаленную работу. Благодаря такому типу занятости у них появляется больше времени на себя и семью. Самое главное, что сама собой исчезает одна из самых распространенных причин отказа возрастным соискателям - молодой коллектив в компании, предположили в Headhunter. Там подчеркнули, что в половине компаний в первую очередь смотрят на квалификацию специалиста, а не на его возраст.

Между тем глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский считает, что сменить профессию на закате карьеры захотят лишь единицы.

По его словам, ежегодно предпенсионного возраста будут достигать порядка 1,5 млн человек. "Правительственная программа предполагает обучение только 75 тыс. человек в год, и вряд ли большее число предпенсионеров захочет переквалифицироваться, - поделился В.Рязанский своей точкой зрения с "Известиями".

В рамках нацпроекта "Демография" в 2019-2024 годах предусмотрена программа профессионального обучения людей предпенсионного возраста. Для граждан она будет бесплатной, из бюджета ежегодно будет выделяться порядка 5 млрд рублей. В итоге повысить квалификацию смогут порядка 450 тыс. пожилых россиян.