Смартфон вытесняет банковский "пластик"

7 февраля. FINMARKET.RU - Россияне все чаще предпочитают расплачиваться смартфонами с поддержкой бесконтактной оплаты NFC, а не обычными пластиковыми картами. Эта функция стала настолько популярной, что в 2018 году количество таких транзакций по сравнению с 2017-м увеличилось в пять раз и составило почти 133 млн, пишут "Известия", приводя данные из совместного исследования, которое провели Альфа-банк и объединенная компания "Связной"–"Евросеть". И это при том, что мобильные платежные сервисы Samsung Pay, Apple Pay, Android Pay (Google Pay) официально заработали в России только в 2016–2017 годах.

Главная причина такого роста популярности платежей смартфонами — это простота, удобство и даже влияние моды, отметил директор по цифровому бизнесу банка "Восточный" Алексей Казаков. Также, по его словам, в 2018 году некоторые банки делали специальные условия по бонусам и кэшбэку при таких расчетах.

Многие люди больше не носят с собой кошельки и портмоне, поскольку и платежные, и дисконтные карты физически уже не нужны, заявил "Известиям" замруководителя дирекции карточного, депозитного и электронного бизнеса банка ТКБ Иван Ивкин. Их все можно держать в телефоне. Также нередки случаи, когда клиент просто забывает кошелек с картами дома и ему нужно расплатиться. На рост популярности NFC-платежей влияют и производители смартфонов, которые обеспечивают всё большее количество моделей этим функционалом, добавил руководитель направления департамента розничного бизнеса Новикомбанка Евгений Гладилин.

с NFC на сегодня составляют около трети рынка мобильных аппаратов, сообщили "Известиям" в пресс-службе "Вымпелкома". Такие же данные предоставили и в группе МТС. Как отмечается в исследовании, за прошлый год количество проданных телефонов с функцией бесконтактной оплаты выросло на 41% и составило 11 млн штук. Граждане потратили на них суммарно 304 млрд рублей, что на 36% больше, чем годом ранее. Для сравнения: на развитие Крыма и Севастополя до 2022 года правительство выделило 300 млрд рублей.

с помощью смартфона безопаснее, чем обычной банковской картой, указали изданию в пресс-службе МТС Банка. При совершении операции реальные реквизиты карты не передаются, ее номер замещается специальным кодом — токеном.