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07 февраля 2019 года 09:50
Золото сможет конкурировать с валютными вкладами
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Александр Рюмин/ТАСС
7 февраля. FINMARKET.RU - Минфин выступил инициатором отмены НДС на золото в слитках, пишут "Известия", ссылаясь на министерство. Как средство накопления это перспективное направление, но при покупке металла у банка гражданин должен уплатить налог по ставке 20%, а при продаже слитка сумма НДС инвестору не возвращается, пояснили в ведомстве. Всё это делает вложения в металл непривлекательными, отмена налога должна изменить ситуацию. Также в министерстве считают, что это может поддержать попавшие под санкции российские аффинажные заводы (предприятия, специализирующиеся на переработке промышленных полуфабрикатов, концентратов и сплавов с целью извлечения высокочистых драгоценных металлов). При этом отменять НДС для ювелиров не планируется. В Центробанке, Федеральной налоговой службе и Росфинмониторинге оперативно не ответили на вопросы "Известий" об объемах вложений россиян в золото, сумме поступлений в бюджет от их налогообложения и возможных последствиях отмены налога. "Известия" направили запросы в топ-10 аффинажных компаний России, однако там не смогли прокомментировать инициативу и ее последствия для отрасли. Впрочем, именно аффинажные компании несколько лет назад выступали за отмену НДС на золото в слитках. Отмена НДС позволит создать в России рынок инвестиционного золота, считает вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов. По данным World Gold Council, спрос на драгметалл в России в 2018 году составлял 2,8 т в год, тогда как в Китае он достиг 304,2 т, в Индии — 162 т, а в Германии — 96 т. По сравнению с 2014 годом спрос в нашей стране упал почти в три раза. При этом Россия занимает второе место в мире по золотодобыче, подчеркнул Андрей Шеметов. По его словам, причиной такой ситуации является текущий режим налогообложения операций с физическим металлом. Услуга ответственного хранения золота в банках также не востребована, так как инвестиций в него почти нет, пояснил Андрей Шеметов. В условиях геополитических рисков золото может стать отличной заменой традиционным инвестициям в доллары, считает Шеметов. По его оценке, в случае отмены налога спрос на драгметалл в слитках в России может составить 50–100 т ежегодно.
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