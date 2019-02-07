Коллекторы не выкупили весь объем выставленных на продажу долгов

7 февраля. FINMARKET.RU - В 2018 году, по оценке объединенной компании НСВ/ПКБ и агентства ЭОС, объем предложенной к переуступке просроченной банковской задолженности коллекторам составил 470 млрд руб. Этот показатель превысил объем 2017 года на 31% и почти сравнялся с рекордным 2016 годом, когдавыставили на продажу 480 млрд руб. просрочки. Всего в 2018 году коллекторам было предложено к покупке 2,6 млн просроченных кредитов, пишет "Коммерсант"

Однако доля закрытых сделок составила только 62%, что ниже показателей 2017 года (78%) и 2016 года (70%). При этом средняя цена закрытия цессионной сделки выросла почти в 1,7 раза - до 2,7% от суммы долга. Практически на столько же вырос общий объем инвестиций коллекторов в покупку портфелей, который достиг 7,9 млрд руб.

По словам президента СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" Эльмана Мехтиева, причиной роста цены стала попытка продавцов заработать больше "путем "нарезки" цессионных портфелей тонкими сегментами и стимулирования ценовой конкуренции за счет расширения числа возможных покупателей". Впрочем, отмечает он, такое дробление порождает "необоснованные ожидания продавцов, и в конечном счете по заявленной цене не удается продать даже небольшие лоты, что и влечет снижение доли закрытых сделок".

При этом в 2018 году наблюдался резкий рост объема продаж в сегментах с крупными суммами долга (свыше 200 тыс. руб.), с 12% до 31%. Объем продаж в средних сегментах (50-200 тыс. руб.) снизился незначительно - на 5 п. п. Доля долгов до 50 тыс. руб. уменьшилась более чем на треть и составила 35% от всего объема проданных долгов. Таким образом, тенденция на преобладание в структуре проданной задолженности небольших кредитов, обозначившаяся год назад, оказалась непродолжительной.

Как считают участники рынка, рост сегмента крупных долгов обусловлен структурой кредитов, выдаваемых банками в годы перед резким повышением ставки.

К концу 2019 года, по прогнозу управляющего директора объединенной компании НСВ/ПКБ Павла Михмеля, объем цессионного предложения достигнет 500 млрд руб., став рекордным за время подсчетов. "Однако объем купленных портфелей может составить всего 340-350 млрд руб., что примерно равно объему 2016 года", - оценивает он. Вместе с тем этот объем может оказаться и больше, однако, по его словам, "это прямо зависит от баланса ценовых ожиданий продавцов и крупнейших покупателей".

Банкиры полагают, что цена покупки портфелей будет оставаться на уровне 2018 года, то есть составит 2-3%.