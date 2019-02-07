В России может появиться новый вид пенсии

7 февраля. FINMARKET.RU - В России может появиться новый вид, дополняющей обязательную страховую. Добровольная негосударственная пенсия будет формироваться в виде индивидуального пенсионного капитала (ИПК), который, по сути, заменит нынешнюю систему пенсионных накоплений. Законопроекты готовы, предстоит их общественное обсуждение, рассказал в интервью "Российской газете" главный уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (финансовый омбудсмен), экс-советник главы Банка России по развитию пенсионной системы Юрий Воронин.

При этом он подтвердил, что- это собственность работника: "Суммы, которые станут формироваться в виде ИПК, изначально будут собственностью человека. И это право сохраняется при передаче средств в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) для организации инвестирования. То есть они будут передаваться в доверительное управление".

Как сказал Ю.Воронин, эти средства будут полноценно наследоваться. Однако, заметил он, если пенсия уже назначена, причем пожизненно, остаток средств наследоваться уже не сможет. "При этом, если гражданин выберет срочную пенсионную выплату, остаток неполученных средств в случае его смерти целиком остается наследникам", - добавил финомбудсмен.

Еще одной возможностью, предоставляемой будущим законом, станет возможность использовать средства ИПК на лечение. Но будет утвержден фиксированный список, который подготовит Минздрав.

Говоря о том, как буде решаться вопрос с внесением средств с переходом человека из одного НПФ в другой, Ю.Воронин сообщил, что будет единый центральный оператор, через которого проходят все платежи. "Через него же будут фиксироваться переходы от одного работодателя к другому, чтобы здесь тоже не возникало проблем", - сказал финомбудсмен.

А если работник захочет поменять НПФ, заявление ему нужно будет через своего работодателя писать тоже центральному оператору, добавил он.

В новом законопроекте, по словам Ю.Воронина, учтены интересы и людей, и фондов: при переходе из одного НПФ в другой средства будут переведены целиком, без потери доходности, но сохраняется пятилетний срок для их перевода - чтобы фонд мог спокойно завершить инвестиционный процесс и "не выдергивать" средства немедленно.

Он отметил, что новая накопительная система - формирование индивидуального пенсионного капитала - будет серьезно отличаться от прежней системы.

Так, в новой системе накопительный пенсионный взнос должен будет платить сам работник, из своего личного заработка.

При этом финомбудсмен назвал принципиальным моментом то, что новая система не связана с обязательным пенсионным страхованием. "В ней не будет механизма принуждения", - сказал Ю.Воронин.

По его словам, работник сам сможет выбирать НПФ, инвестиционный план, сравнивать условия, предлагаемые разными фондами, а государство в лице регулятора ЦБ по-прежнему будет контролировать деятельность НПФ. Кроме того, будет работать система защиты накоплений.

В целом, по его словам, человек будет гораздо более самостоятелен и свободен в принятии решений. "К тому же в прежней модели пенсионные накопления не были собственностью гражданина. А индивидуальный пенсионный капитал ему принадлежит, и это дает будущему пенсионеру определенные преимущества", - сказал Ю.Воронин.

Говоря о механизме входа в накопительную систему, финомбудсмен заявил, что в новой системе накопительный пенсионный взнос будет платить сам работник из своего заработка. "Если, конечно, захочет. Принуждать его никто не будет", - сказал он.

Ю.Воронин также отметил, что любой участник может принять решение о выходе или о приостановлении своего участия в системе. "По факту дается полтора года с момента включения гражданина, в течение которых можно не просто выйти, но и вернуть внесенные средства", - сообщил он.

На вопрос, как предполагается разделить тех, кто захочет использовать право на формирование пенсионного капитала, и тех, кто не захочет, финомбудсмен ответил: "Будет сделан водораздел. Самый простой - по уровню заработной платы".

Однако сумма отсечения пока обсуждается. "Тут придется искать компромисс, баланс интересов. Это, пожалуй, самая острая точка этого законопроекта. Решение будет приниматься, когда законопроект станет предметом обсуждения в правительстве", - сообщил Ю.Воронин.