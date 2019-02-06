Инфляция в январе ускорилась до 1%

В январе цены в РФ выросли на 1% после инфляции в 0,8% месяцем ранее, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась меньше прогнозов большинства аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,1%

6 февраля. FINMARKET.RU - В январе 2019 года в России рост потребительских цен составил 1% после инфляции 0,8% в декабре, 0,5% в ноябре и в 0,4% в октябре, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).

В январе 2018 годасоставила 0,3%.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 1,3%, непродовольственные товары - на 0,6%. Цены на услуги выросли на 1,1%.

В годовом выражении инфляция в прошлом месяце ускорилась до 5% после 4,3% в ноябре. Последний раз пятипроцентная годовая инфляция фиксировалась в январе 2017 года, затем была стабильно ниже.

В январе в 13 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 1,3% и более. Заметный прирост цен на 1,4-1,6% отмечен в Карачаево-Черкесской Республике, Хабаровском крае, Брянской и Волгоградской областях в результате увеличения цен на продовольственные товары и тарифов на услуги.

В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 101,0%, в Санкт-Петербурге - 101,1%.

Инфляция оказалась чуть меньше прогнозов аналитиков, ожидавших годовой рост потребительских цен на 1,1%. Годовую инфляцию эксперты прогнозировали на уровне 5,1%.

Прогноз аналитиков по инфляции на 2019 год незначительно вырос до 4,8% с 4,7% по опросу месяц назад.

Минэкономразвития ожидает инфляцию по итогам 2019 года на уровне 4,3%.

"По прогнозу Банка России, инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года. Квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года. На конец 2019 г. инфляция составит 5,0-5,5%", - говорилось в комментарии регулятора "Инфляционные ожидания и потребительские настроения"..

В январе существенное удорожание отмечалось на большинство наблюдаемых видов плодоовощной продукции. Так, помидоры стали дороже на 17,2%, капуста белокочанная - на 14,1%, огурцы - на 13,4%, виноград - на 12,1%, картофель, лук репчатый и морковь - на 6,4-7,5%. В то же время апельсины подешевели на 2,5%, лимоны - на 0,4%.

На все наблюдаемые виды круп и бобовых отмечалось повышение цен. Наиболее заметно подорожало пшено - на 3,9%, крупа манная - на 2,2%, овсяная и перловая - на 1,7%, гречневая - на 1,5%.

Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров существенно выросли цены на мясо индейки, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород), филе рыбное и муку - на 1,4-1,6%.

Вместе с тем снизились цены на икру лососевых рыб отечественную - на 1,3%, свинину - на 0,4%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за январь текущего года выросли на 2,3%, в годовом выражении рост составил 6%.

Бензин в январе подорожал на 0,8%, за год - на 9,8%.

В январе среди наблюдаемых непродовольственных товаров наиболее заметный рост цен отмечался на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров.

Среди прочих наблюдаемых непродовольственных товаров на 1,0-1,6% подорожали легковые автомобили, дизельное топливо, печатные издания, уголь, дрели электрические, отдельные виды мебели, парфюмерно-косметических и бумажно-беловых товаров, моющих и чистящих средств, предметов галантереи, садоводства и товаров для животных.

Четвертый месяц подряд продолжается снижение цен на газовое моторное топливо. В январе оно подешевело на 8,1%, отмечает Росстат.