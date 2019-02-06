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06 февраля 2019 года 10:45
Жителям ДФО - налоговый вычет на авто
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Владимир Саяпин/ТАСС
6 февраля. FINMARKET.RU - Госдума запланировала сегодня рассмотреть в первом чтении законопроект "О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". Речь в нем идет о том, чтобы предоставить жителям Дальневосточного федерального округа возможность получения налогового вычета на приобретаемые для личных и семейных нужд автомобили, пишет "Российская газета". Как отмечают авторы инициативы, в 2017 году более 30 тысяч подписей собрала общественная инициатива об отмене ввозных таможенных пошлин на иностранные автомобили для жителей дальневосточных регионов. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что проблема возникла в результате повышения ввозных таможенных пошлин на новые и подержанные автомобили, приобретаемые за рубежом. А это привело к возникновению практики ввоза автомобилей (преимущественно японского производства) по запчастям, с последующей комплектацией их на территории РФ. "Отобранные таким образом автомобили не проходят никакой сертификации и представляют опасность при их эксплуатации", - говорится в записке. Для поддержки жителей Дальневосточного округа, приобретающих автомобили за рубежом для личных и семейных целей, предлагается предусмотреть имущественный налоговый вычет, не превышающий 1 млн руб. (выплата по нему - максимум 130 тыс. руб.). По задумке депутатов, вычет может быть предоставлен не чаще чем 1 раз в 5 лет и только после регистрации ввезенного автомобиля в подразделении Госавтоинспекции. Что касается инициативы по налоговому вычету на авто для дальневосточников, то комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал своим коллегам отклонить этот законопроект. Однако, по мнению проректора РАНХиГС Александра Сафонова, "законодательная инициатива, направленная на поддержку возможности россиянами приобретать автомобиль за счет налоговых вычетов, безусловно должна приветствоваться". И пояснил "РГ" свою позицию: "Наша страна имеет огромную протяженность, и наличие в каждой семье автомобиля, особенно в сельской местности, это жизненная необходимость". Как считает А.Сафонов, государство должно видеть в расширении возможностей обладания гражданами личными автомобилями инструмент повышения качества жизни. Но касаться эта льгота должна все-таки жителей всех регионов.
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