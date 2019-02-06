Поддержку ипотеки для многодетных семей придется доработать

6 февраля. FINMARKET.RU - Во вторник в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей был направлен законопроект, предусматривающий выплату субсидий на покупку жилья семьям, имеющим семь и более детей и проживающим в сельской местности. Проект предусматривает, что для полученияжилье необходимо сначала купить. При этом его площадь должна быть не менее 18 кв. м на одного члена семьи. Еще на этапе подачи заявления на получение субсидии в органы соцзащиты необходимо представить либо договор на покупку жилого помещения, либо справку из банка о выданном ипотечном кредите на покупку жилья. Спустя 24 месяца получившая субсидию семья должна представить в органы соцзащиты свидетельство о праве собственности на жилой дом с выделением долей всем несовершеннолетним детям.

Вместе с тем банкиры указывают на слабую проработанность проекта, пишет "Коммерсант" . В частности, они отмечают, что сейчас сельской многодетной семье заемные средства почти недоступны и потому заключить договор с банком до оформления субсидии они вряд ли смогут. "Заемщики-сельские жители с большим количеством детей обоснованно будут вызывать у банков вопросы, а приобретаемое ими сельское жилье вряд ли сочтут качественным залогом,- отмечает зампред правления Фора-банка Дмитрий Орлов.- А если учесть еще и невысокие доходы таких семей, то выдача им кредитов без гарантии возврата за счет средств субсидии кажется маловероятной". Если бы потенциальный клиент мог сначала получать документ, гарантирующий выплату субсидии по ипотеке (как сейчас, например, обстоит дело с сертификатом на материнский капитал), это бы в корне изменило ситуацию.

Не меньшая проблема - это определенные в проекте сроки выделения в жилом помещении долей детям. "Ипотечный кредит выдается в среднем на 15 лет, средний срок погашения - 7 лет, практика подобных программ, в частности программы материнского капитала, предполагает выделение доли несовершеннолетним детям только после снятия залога у банка",- указывает зампред правления банка "ДельтаКредит" Денис Ковалев. Потому, по его словам, норма о выделении долей детям "в течение 24 месяцев с даты перечисления денежных средств на счет получателя в случае ипотечного кредитования выглядит сложновыполнимой".

Многое будет зависеть, отмечают эксперты, и от максимального размера субсидии.

Проект еще может быть изменен в соответствии с реалиями рынка. Как сообщил "Коммерсанту" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, по всем законопроектам, касающимся кредитования, комитет является соисполнителем. "Мы изучим законопроект и при необходимости доработаем",- пояснил он.