Минэкономразвития предложило оплатить малому бизнесу выход на биржу

6 февраля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития придумало, как расширить возможности финансирования малого и среднего бизнеса - с помощью субсидий, покрывающих расходы на выход компаний на, пишут "Ведомости"

Сейчас малому бизнесу непросто получить доступ к финансированию. В ноябре средняя ставка рублевых кредитов таким компаниям на срок от года составляла 9,69%, следует из данных ЦБ, для всех компаний - 9,45%. Восемь из 10 малых и средних предприятий закрываются в течение года после начала работы и этот риск банки включают в стоимость кредитов, говорит главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Расширение доступа предпринимателей к деньгам - одна из главных целей нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса до 2024 г.

Чтобы решить проблему, Минэкономразвития решило направить предпринимателей на биржу - заменить деньги банков средствами инвесторов. Для таких компаний проект вводит два вида субсидий - на организацию и размещение облигаций (2% от выпуска, но максимум 1,5 млн руб.) и на выплату купонов (70% от суммы выплаты). Также Минэкономразвития планирует предоставлять поручительства по выпускам облигаций, вовлекать институты развития в качестве якорных инвесторов, снижать биржевые тарифы, перечисляет представитель Минэкономразвития. С учетом господдержки к 2024 г. планируется привлечь свыше 47 млрд руб. более чем по 100 новым выпускам облигаций малого и среднего бизнеса, рассказывает он.

На Московской бирже для компаний, существующих минимум год и с годовой выручкой 2-10 млрд руб., уже есть специальный сегмент - "Сектор роста". Он появился еще в июле 2017 г. Правда, бизнес выходить на биржу не спешит, за это время облигации на сумму 14,8 млрд руб. разместили только восемь компаний и еще три - акции. Прошло немного времени и сделки носили пилотный характер, потому что большое внимание уделялось качеству проектов, говорит представитель Минэкономразвития.

Многие компании не могут выйти на рынок из-за требований к ведению бизнеса и раскрытию информации, которым соответствуют далеко не все, объясняет инвестиционный стратег "БКС премьера" Александр Бахтин. Есть проблема и с покупателями - инвесторы предпочитают более ликвидных и надежных эмитентов, говорит он.

Тем временем, по словам председателя комитета ТПП по развитию малого и среднего бизнеса Игоря Скляра, инициатива Минэкономразвития для бизнеса - как зайцу пятая нога. На бирже критерий такого бизнеса - оборот от 2 млрд руб., но к малому бизнесу относятся компании с оборотом в 800 млн руб. А из-за сильной закредитованности ему не до фондового рынка, считает И.Скляр.

Правильнее развивать субсидирование ставки кредитов для малого бизнеса, считает В.Тихомиров, как для сельского хозяйства.