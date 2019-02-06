Производителей смартфонов и ноутбуков обяжут предустанавливать российский софт

6 февраля. FINMARKET.RU - ФАС направила в Минкомсвязь проект поправок к законам "О связи" и "Об информации", предлагающий обязать производителей смартфонов, планшетов и компьютеров предустанавливать на них отечественный. Чтобы попасть на российский рынок,обязаны будут устанавливать на свои устройства российское ПО и обеспечить возможность полной удаляемости иностранных предустановленных программ, если они не влияют на функционирование оборудования, пишет Коммерсант . Перечень устройств, на которых должно быть предустановлено отечественное ПО, перечень типов такого ПО и порядок формирования и ведения реестра будут устанавливаться правительством.

В ФАС изданию подтвердили, что законопроект направлен в Минкомсвязь. В России абонентское оборудование связи подлежит сертификации, напомнил заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин. "Выполнение требований по предустановке и удаляемости приложений, не влияющих на работоспособность устройств, станет одним из условий сертификации такого оборудования",- сказал он. Документ прорабатывается в профильных департаментах, подтвердил газете заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов. "В целом подход интересный, но должен быть тщательно проработан как с технической, так и с экономической точек зрения",- отметил он.

Согласно проекту, предустановка приложений станет обязательным условием для выхода устройств в обращение на российском рынке, констатирует представитель ассоциации РАТЭК (входят Apple, Samsung, Huawei, Google, Philips и др.) Антон Гуськов.

Для подтверждения соответствия требованиям устройства проходят испытания, которые проводятся по стандартам, но для подтверждения условий предустановки и удаляемости приложений и софта таких стандартов не существует, отмечает он.

Таким образом, требования законопроекта ФАС будут невыполнимы, как минимум пока такие стандарты не появятся, считает А.Гуськов. Если все же проект ФАС станет нормой, это приведет к технологическому отставанию России от других стран и дисбалансу конкуренции, настаивает он.

По данным собеседников "Коммерсанта" на рынке связи, законопроектом, в частности, обеспокоена компания Apple, которая направила в ФАС соответствующий отзыв и надеется на продолжение дискуссии по поводу документа.

Напротив, выиграет от инициативы "Яндекс", которого собеседники "Коммерсанта" на рынке называют основным лоббистом законопроекта. Так, сейчас "Яндекс" платит десятки миллионов долларов в год за предустановку своих приложений в смартфонах, оценивает Эльдар Муртазин: благодаря этому примерно из 35 млн смартфонов, продающихся в России ежегодно, на 18 млн есть приложения "Яндекса". Предложенный ФАС механизм регулирования логичен, но он приведет к тому, что огромный рынок предустановки приложений исчезнет, считает аналитик. "После принятия законопроекта для "Яндекса" предустановка потенциально может стать бесплатной, поскольку в требованиях регулятора не описаны механизмы выбора софта для предустановки",- указывает Э. Муртазин.