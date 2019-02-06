Биометрию предлагают собирать через МФЦ

6 февраля. FINMARKET.RU - Биометрические данные клиентов банков предлагают собирать через многофункциональные центры (МФЦ). Данную инициативу сейчас прорабатывает оператор Единой биометрической системы (ЕБС) - "Ростелеком", рассказали "Известиям" в компании. Пока слепки голоса и лица граждане сдают только в кредитных организациях. В Минэкономразвития, который курирует работу многофункциональных центров, сказали, что с идеей Ростелекома не знакомы. В Минкомсвязи на момент публикации материала не ответили на вопросы "Известий" об отношении ведомства к инициативе.

Банки начали сбор биометрических данных россиян 1 июля 2018 года - слепок голоса и фотографии лица планируется использовать для удаленной идентификации и получения услуг. Например, для открытия вкладов или выдачи кредитов. Проект развивается не так быстро, как планировалось, полагает советник председателя правления ассоциации "Финансовые инновации" Мурад Салихов. Директор по развитию бизнеса "БКС Премьер" Антон Граборов отметил, что точные цифры о количестве собранных образцов не публиковались, последняя доступная информация появилась в декабре - тогда сообщалось, что получено "несколько тысяч" слепков и вряд ли с тех пор ситуация изменилась.

С одной стороны, у населения нет понимания, чем им может быть полезна, а с другой, ряд крупных банков разрабатывает свои собственные системы сбора данных и не спешит активно передавать информацию о клиентах в ЕБС, чтобы избежать дополнительной конкуренции, добавил эксперт. При этом для небольших банков расходы на подключение к системе довольно высоки.

Обеспечение сбора биометрии также обходится банку дорого. По словам Антона Граборова, 6-10 тыс. рублей уходит на микрофон и видео-камеры, еще 15-20 тыс. рублей - на программы для защиты информации. Но больше всего стоит программное обеспечение для связи с ЕБС - от полутора до нескольких миллионов рублей, добавил эксперт. По оценке Ассоциации российских банков, на переформатирование одного офиса под сбор биометрии требуется 5 млн рублей.

По данным на сайте правительства, в 2018 году в России было 2777и 10 558 небольших офисов в малонаселённых пунктах. Таким образом, оборудование их всех под сбор биометрии может обойтись государству в несколько десятков миллиардов рублей. Кроме того, отмечает газета, остро встанет проблема защиты полученной информации, предупреждают эксперты.

Как полагает Мурад Салихов, еще не забылась история, когда паспортные данные клиентов МФЦ были доступны на компьютерах общего пользования. Требования к качеству и защите информации для центров госуслуг и банков должны стать идентичными, добавила руководитель отдела по развитию дебетовых карт, пакетов услуг и программ лояльности Райффайзенбанка Ксения Андреева.