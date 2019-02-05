В России активизировались "черные коллекторы"

5 февраля. FINMARKET.RU - Россияне в минувшем году стали жаловаться на коллекторов на треть чаще, чем в 2017-м, зафиксировали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Рост числа обращений связан во многом с активизацией "черных выбивателей долгов", объясняют эксперты. Они полагают, что решить проблему можно вводом дополнительных отличительных знаков для "белых" коллекторов а также повышением правовой грамотности заемщиков.

В 2018 году в ФССП поступило 22 тыс. обращений граждан относительно действий взыскателей долгов – на 33% больше, чем годом раньше, рассказали " Известиям " в пресс-службе ведомства. Традиционно жалуются в первую очередь на навязчивость и грубость. Несмотря на то, что в госреестре за тот же год стало на треть больше легальных коллекторов, две трети жалоб касаются юрлиц, не включенных в него, — коллекторов "черных".

В судах рассмотрели 1,5 тыс. дел по "коллекторской" статье 14.57 КоАП ("Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности"). По 13 тыс. дел выписаны постановления о штрафах на общую сумму 60,6 млн рублей, добавили в пресс-службе ФССП.

Рост числа жалоб свидетельствует об активизации нелегальных коллекторов, полагает профессор Банковского института НИУ ВШЭ Алексей Саватюгин.

"Чем жестче регулируется легальная востребованная деятельность (закон о коллекторах действует уже два года), тем больше распространяется нелегальная. Закредитованность населения растет, а реальные располагаемые доходы — нет. Конечно, людям стало сложнее платить по кредитам", - отмечает эксперт.

Чаще прибегают к жесткому выбиванию долгов самостоятельно или с помощью "черных коллекторов" не банки, а микрофинансовые организации и кредитные кооперативы, говорит председатель Союза потребителей Петр Шелищ.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) жалобы граждан оценивают со скепсисом

"Граждане действительно плохо знакомы с запутанным и неясным законом. Они не понимают, что такое взаимодействие с должником, сколько раз оно допустимо, даже думают, что коллектор не вправе приехать к ним по месту проживания. Основная масса обращений в ФССП — это попытка не заплатить по обязательствам", — считают в НАПКА.

На 1 декабря 2018 года долговая нагрузка на россиян достигла 14,5 млн рублей — за год показатель вырос на 24%, следует из данных Центрального банка.